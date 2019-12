Søndagsstengt har gått ut på dato

Rett nok er det ikke jul hele året. Likevel kommer man ikke bort ifra at veldig mange besøker butikker som har lov til å holde søndagsåpent også etter jul.

For det er ikke bare for mat og gaver at folk tropper opp. Man vil også å oppleve det pulserende livet som er i kjøpesentrene, og i flere andre butikker.

Folk flest er sosiale, og vil slippe å sitte hjemme hele søndagen.

Søndag var det så mye folk på kjøpesentrene at det var kø både ved kassene og på kafeene. På parkeringsplassene måtte man kjøre både en og to runder for å kunne sette fra seg bilen.

Og på veien hjem var bilkøene flere hundre meter lange. Det er bare et under at det ikke ble flere trafikkulykker, spesielt etter at mørket var falt på.

Annonse

Det er først og fremst fagforeningene som stritter imot søndagsåpent, de viser til at det er et flertall av medlemmene som vil ha fri i helgene. Det de ikke ser ut til å tenke på er at det er flere andre yrkesgrupper som må gå på jobb da.

Hvordan skulle det ha gått dersom leger og annet helsepersonell også hadde forlangt søndagsfri? Svaret sier seg selv. Ingen kunne verken blitt syke eller skadet denne dagen. Eller fått det nødvendige stellet hjemme eller på sykehjemmene.

Men Handel og Kontor gir seg ikke. De skal ha viljen sin enten kundene liker det eller ikke.

Og også en stor del av kristenfolket vil ha søndagsstengt. Søndagen er hviledag, og den skal holdes hellig. Mener de.

Men det går også godt an å hvile på et kjøpesenter. Og der kan man hvile sammen med andre.

Og for dem er søndagsåpent hellig.