Søndagsfri går aldri ut på dato

"Når man ser det folkehavet som benytter seg av åpne kjøpesentra helgene før jul, er det et klart signal om at søndagsstengt har gått ut på dato, skrev Sigurd O. Larsen fra Haugesund i et debattinnlegg i Nationen 16.12.

Der er vi ikke enige, Sigurd Larsen og jeg. Jeg har jobbet i butikk i nesten 40 år. Som ansatt i en butikk i dag har vi arbeidstider kanskje fra tidlig om morgenen, andre ganger til sent på kvelden fra mandag til lørdag. Søndagen er den eneste dagen i uka, hvor jeg kan være helt sikker på at jeg har fri sammen med familie og venner.

At det er mange folk i butikkene før jul handler om at veldig mange av oss har behov for å handle litt ekstra til høytiden. Derfor er butikkene åpne de tre siste søndagene før jul. Folk flest ønsker ikke å bruke søndagene til å handle ellers i året. Blir alle dager vanlige handledager, blir det mindre av den gode tiden og mer hverdagsstress.

Sigurd Larsen har helt rett i at HK i Norge, som er fagforbundet for oss ansatte i blant annet butikker, slår ring om den ene fridagen i uka. Det er en viktig sak for oss medlemmer som jobber i butikk.

Vi vil også gjerne ha fri, så vi kan bli med barna våre på fotballkamp, spise søndagsmiddag med svigerforeldrene, eller ta en tur i skogen sammen med gode venner.

Hvis søndagen skal bli en dag hvor alle butikker er åpne, så betyr det at 340.000 mennesker i varehandelen må jobbe på søndager. Det vil få ringvirkninger for hele samfunnet. Hvis vi først mister søndagen som en rød dag, så får vi den aldri tilbake. Derfor er den viktig for oss.

Larsen har et poeng når han sier at ikke alle kan ha fri på søndagene. Vi kan ikke stenge fengslene og sykehusene i helga og si at vi klarer oss uten politi- og brannfolk. Vi er helt avhengige av at de jobber søndag for at vi skal være trygge og at våre liv og vår helse ikke skal være truet. Det er en ulempe for dem, men der har vi ikke noe valg.

Når det gjelder butikker så har vi et valg. Det er få eksempler på at det er livsnødvendig å handle på søndager. Det er ingen grunn til å gi flere mennesker det problemet det er å jobbe på søndager. Det er mange praktiske utfordringer knytta til det.

Hvem skal for eksempel være sammen med barna når både mor og far jobber i butikk? Eller mor i helsevesenet med turnus og far i butikk? Kanskje barnehagene? Nei, de er jo også stengt.

Jeg får inntrykk av at Larsen mener at de ansatte i butikkene må jobbe på søndager fordi det er ensomme mennesker som har behov for sosial kontakt på kjøpesentrene.

Det er mange ensomme mennesker i landet vårt, og det er trist. Jeg er også klar over at mange av dem kanskje kun hilser på de ansatte i butikkene de handler i, i løpet av uka. Men jeg tenker ikke at vi skal behøve å ha butikkene åpne av den grunn. Det behovet må vi finne andre løsninger for å dekke.

Jeg kan anbefale HKs podkast Ordna forhold som har en egen episode som heter "Søndagen - en fridag for flest mulig". Her får du mer informasjon om hvorfor HK er glade for at det ikke blir åpnet for flere søndagsåpne butikker.