Sommeren jeg debuterte

Det ble ingen ferietur på oss i år, men sommeren har vært veldig begivenhetsrik likevel. Litt i overkant vil jeg vel faktisk si, for en som trives best med det trygge og kjente, hvor det stort sett bare er naturen som kommer med overraskelser.

I løpet av tre uker, debuterte jeg på både på radio og TV, og arrangerte mitt første konsertarrangement. Om noen hadde fortalt meg dette på forhånd, hadde jeg ledd godt av dem.

Denne sommeren ble veldig annerledes, for mange av oss. Mange har begitt seg ut i naturen, uten å kunne så mye om den, eller lovverket som gjelder når man ferdes der.

Røde Kors har hatt en voldsom økning i antall redningsoppdrag i sommer. På sjøen ser man en dobling og det gjør man også mange andre steder. Noe kan selvsagt tilskrives at det er flere ute, men det snakkes om stor kunnskapsmangel blant folk. Man kler seg ikke riktig, har med for lite mat og drikke, tar ikke hensyn til været og overvurderer egne ferdigheter, blant annet.

"Jeg håper nå at andre tar over stafettpinnen, og gjør det som trengs fremover."

Man leser om folk som parkerer bilen ved sjøen, uten at de har kunnskap om flo og fjære, noe som blir en våt opplevelse for doningen. Andre er overrasket over at det går kyr på beite langs veien, og ringer politiet. Noen må berges fra klatrestier 1000 meter over havet, fordi høydeskrekken plutselig tar dem. Mens andre finner ut at helsa ikke var så god som de trodde, og fjellturen mer krevende enn det sto i den fargerike og flotte turistbrosjyren.

Det høres ut som dårlige vitser, men det er faktiske hendelser. Har ikke da menneskeheten beveget seg vel langt fra virkeligheten? Lever man så fjernt fra naturen, at det jeg lærte som liten unge, ikke er allmennkunnskap lenger? Er det ikke i så fall på tide, at man gjør noe med det? Bør ikke barna lære slik basiskunnskap på skolen og i barnehagen? Slikt som faktisk kan redde livet deres, og bidra til økt forståelse og glede over det naturen har å by på.

Og hva med alle overgrepene som gjøres mot grunneiere rundt omkring i hele landet, blant annet utført av turgåere og turister? Og ikke bare mot bønder, men også skogeiere og hyttefolk for eksempel.

Lista jeg lagde meg etter at kronikken min Fjols til fjells på NRK Ytring tok av, ble lang og nå har jeg ikke ajourført den på en stund. Men stadig får jeg høre om flere tilfeller hvor privatpersoner, lag og foreninger, firmaer og diverse andre, tar seg til rette på til dels grovt vis. Sakene spenner fra uforstand til blant annet frekkhet, dyreplageri, tyveri, vandalisme, terrorisering og faunakriminalitet.

NRK visste nok hva de gjorde, når de ba meg skrive kronikken, men jeg visste ikke hva jeg gikk til. Jeg hadde aldri drømt om en slik respons. Det tok av straks den ble lagt ut. Telefoner, sms-er og meldinger kom i hopetall, både fra folk som ville takke og støtte meg, og ikke minst fra de som er rammet av bruddene på allemannsretten. Dessverre har jeg ikke kunnet snakke med alle, for tiden strakk ikke til.

Den første uka var rimelig hektisk. Heldigvis roet det seg, for daglig kontakt med NRK og TV 2, var mildt sagt uvant. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle delta på noen TV-debatt, eller få en NRK-reporter til gårds. Men sånn ble det, og jeg klarte meg vel sånn tålelig bra. Jeg fikk jo aldri tid til å grue meg eller tenke over hva jeg var med på.

Jeg er ingen Jesus, som kan frelse verden alene, eller rettere sagt fikse all urett som gjøres mot oss. Men jeg fikk en sjanse til å løfte frem et problem, som nærmest aldri har vært på agendaen tidligere. Og dette har nok ført til at problemene er blitt temmelig store mange steder, for som kjent, så bør ting ordnes opp i etter hvert som de oppstår. Hvis ikke har de en tendens til å ese ut, og bli uoverkommelige.

For det er klart at når folk har fått holde på med sitt i mange år, så slutter de ikke uten at de må.

Skal dette føre noe sted, må flere stå frem i mediene. Begynn med lokalavisa og fortell hva dere sliter med. Ikke vær redd for å kontakte andre medier, heller.

Men aller viktigst, er det at alle gode krefter nå forener seg, og får til en varig endring. Jeg ser for meg at landbrukets lag og organisasjoner, i samarbeid med blant andre Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening, Røde Kors, reiselivet, myndighetene og skolen, setter et skikkelig fokus på dette med pliktene i allemannsretten. Gjerne med en ny utgave av Severin Suveren på sommerføre.

Reindrifta, beitenæringa, skogbruket, jordbruket og andre primærnæringer som fiske, må stå sammen og bruke sjansen vi har fått. Det er ikke sikkert en liten sauebonde fra ei bortgjemt fjellbygd, får sjansen til å nå ut til det norske folk gjennom de største mediene i landet, flere ganger dette årtusenet. Jeg ville nok påstått at sjansen var betydelig større for å vinne noen millioner i Lotto, men det var jo mulig.

Jeg håper nå at andre tar over stafettpinnen, og gjør det som trengs fremover. Det har vært veldig lærerikt, og jeg ser et stort behov der ute, men dessverre kan jeg ikke bruke stort flere dagsverk på dette arbeidet, som jeg ikke får noe for. Det får holde at jeg produserer noe av verdens reneste mat på dugnad.