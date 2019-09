Som «musepiss i havet»?

Han mener vel da denne energien i forhold til det globale behovet for omlegging fra «fossil» til utslippsfri energi?

Torpe skryter av det nye kraftverket i Lysebotn i Rogaland, som – etter flytting av hovedinntaket fra Strandvatnet til Lyngsvatnet som ligger 30-40 meter høyere – produserer 15 prosent mer energi enn det gamle der. Det er altså ikke mulig å øke kraftproduksjonen så mye med fornyelser av andre gamle kraftverk.

Vel så viktig som nevnt produksjonsøkning er at det med både nytt og gammelt kraftverk i stand kan bli ekstra stor produksjon av vannkraft der, i tidsrom med svak vind og lite vindkraft. Dette blir mulig med oppsparing av vann i Lyngsvatnet i stedet for kraftproduksjon, i andre tidsrom med sterk vind og mye vindkraft.

Da Lyse Energi valgte å bygge nytt vanlig kraftverk i Lysebotn, valgte de bort en større mulighet: Pumpekraftverk øst for Nes ved Lyngsåna, for å kunne pumpe vann fra Øvre Tysdalsvatnet – som ligger lavt – opp til Lyngsvatnet, i tidsrom med mye og billig vindkraft. Årsaken til dette valget var vel at det da var uvisst om det ville bli noen kabelforbindelse til/fra Tyskland og/eller Storbritannia, og med det mulighet for å fungere som «grønt batteri», med utjevning av temmelig stor og ujevn produksjon av vindkraft der.

Undertegnede mener – som Torpe – at vindkraft ikke er noe å satse på i vannkraft-landet Norge: Vi bør heller oppgradere vannkraftsystemet for ny funksjon: Som «grønt batteri» for andre land ved Nordsjøen. Det mest effektive er å bygge pumpekraftverk ved siden av eksisterende kraftverk med høytliggende magasin; men dette krever også enten lavtliggende magasin eller stor elv, for å få tilstrekkelig vann til pumping.

I 2011 kom det ut rapport med den kompliserte tittelen «Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk». Også innholdet i den var/er komplisert, og det var vel årsak til at den ikke ble saksdokument for energipolitikken i dette landet. Undertegnede mener at denne rapporten nå bør oppdateres, og at den også bør gjøres noe mer lesbar, for både rikspolitikere og mange andre!