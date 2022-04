Solidariteten i praksis i Coop

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Etter en ny runde med leserinnlegg i flere aviser har direktør for politikk og myndighetskontakt, Ingvill Størksen, gitt meg et svar i Nationen 3. mars, der hun skriver: ”Opprettholdelse av nabolagsbutikken er solidaritet i praksis. For Coop er det viktig å bidra til at innbyggerne i Norge har et sted å handle dagligvarer der de bor.”

Dette er vel og bra, til du har passert kassa og betalt for varene du har kjøpt. En nærmere granskning av kvitteringen vil vise at varene er mye dyrere enn i de andre butikkene i Coop-kjeden.

Dersom ikke ledelsen i Coop forstår dette, er det all grunn til å få ledelsen til å forstå at det oppfattes som en bevisst prispolitikk for å få avviklet og nedlagt Marked-segmentet snarest mulig for å få en mer rasjonell organisasjon. Jeg kan ikke forstå forklaringene Størksen gir på annen måte.

Kundene reagerer! Jeg er også blitt kjent med, uten at det har vært noe samarbeid om innholdet, at Vevang Kvinne- og familielag har sendt et skriv til Coop Nordvest.

I brevet skriver de om at nærbutikken deres ligger strategisk til for turister, noe som gjør at det i sommerhalvåret er mange flere som benytter seg av den. De skriver også at mange av bygdas familier som bor i området velger å ikke bruke butikken:

"Selv om mange av bygdefolket stikker innom når småting trengs, monner ikke det. Når vi spør om hvorfor folk drar ut av bygda for å handle stort, får vi som svar at mange av varene har en mye høyere pris enn i andre butikker, og at det er økonomiske årsaker til handelslekkasjen", står det i brevet.

Til og med den lokale barnehagen har sluttet å handle på Coop Marked Vevang på grunn av prisene, skriver de i brevet.

De tar altså opp den samme problematikken som meg, det at flerprispolitikken som Coop-kjeden praktiserer, irriterer:

"Det at vi som bor her på et lite sted med Coop Marked skal måtte betale mer for en vare enn tilsvarende varer i Coop Prix og Coop Extra, fører til at folk i bygda handler i konkurerende butikker og i kjeder med lavere priser. Kundene er ikke lenger solidariske til nærbutikken", skriver Randi Slatlem i brevet fra Vevang Kvinne- og familielag.

Dette kan det gjøres noe med. For å bøte på handelslekkasjen både i den nevnte bygda Vevang, men også noe som kan gjelde flere steder, er å opprette en Coop Prix. Konkurransedyktige priser kan føre til flere kunder.

Det er all grunn til å håpe på at ledelsen i Coop vil ta innover seg og forstå de kulturproblem som er i ferd med å kvele Marked-segmentet. Ingen organisasjon er som kjent sterkere enn det svakeste ledd.

Her er det solidariteten skal tre inn og støtte det svakeste leddet. Ikke med dyrere priser, men med like priser for samme vare i alle Coop-segmenter. Det er solidaritet. Når denne utfordringen er forstått, akseptert og gjennomført, kan direktør for politikk og myndighetskontakt Ingvill Størksen, også ha en trygg arbeidsplass med god lønn, også i fremtiden!