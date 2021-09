Solbergregjeringa fortener ikkje ny tillit!

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Pelsdyrforbodet er eit døme på korleis det kan gå når politisk makt blir misbrukt til å drive symbolpolitikk. Trine Skei Grande gjekk høgt på banene og kravde at regjeringa måtte forby pelsdyrhald, som regjeringa året før hadde velsigna. For oss som har greie på pelsdyrhald var dette eit juridisk sjokk.

At ei næring blir forboden har vel aldri skjedd før så her går regjeringa nye vegar. Realiteten er at næringa gjennom 100 år har skapt hard valuta til landet og mange arbeidsplassar på landsbasis. Pelsdyra løyste også problemet med fiskeavskjer og slakteavfall, som det no vert eit problem med å bli kvitt. Her var det prinsippet om ville dyr som vart haldne i bur og fangenskap som Venstre og Trine Skei Grande for ein kvar pris måtte avvikle.

Det kan vere freistande å meine at det hadde vore betre for nasjonen om Venstre hadde vorte avvikla og det kan lett skje om resten av veljarane sviktar.

Oppdrettsnæringa den neste? Skal same prinsippet halde fram med Venstre i regjering i neste periode kan resultatet verte forbod mot lakseoppdrett, fordi havlaksen også er eit villdyr. Ein må forvente, at ei regjering har eit rimeleg sunt gangsyn. Ikkje slik som Solbergregeringa gjorde mot pelsdyrnæringa med katastrofevedtak om nedlegging. Ein kan aldri vite kva Venstre kan finne av miljøtiltak mot oppdrettsnæringa, for å berge sitt eige skinn

Fjerning av eksportstøtte til Jarlsbergost er også eit skrekkens eksempel på korleis det går når regjeringa kuttar ut sunt folkevett og let WTO bestemme kva regjeringa i Norge skal prioritere. Regjeringa sitt vedtak gjorde at produksjonsgrunnlaget for Jarlsbergost fall bort og grunnlaget for fleire hundre mjølkeprodusentar fall bort og staten kjøpte opp kvotar for meir enn 400 millionar.

Vedtaket var også eit trugsmål om nedlegging av meieria som produserte Jarlsbergost, mellom dei var meieriet i Elnesvågen. Ei differansekalkyle hadde vist at eksportstøtta hadde vore småpengar i høve til dei konsekvensar vedtaket ført til.

Bortfallet av eksportstøtta pressa Tine til å gjere eit tvilsamt vedtak om å bygge eit meieri i Irland til 900 millionar til å produsere larlsbergost basert på irsk mjølk. Slik kan det gå når ein ikkje ser heilskapen i det regjeringa vedtek. Det vert til slutt mjølkeprodusentane som sit att med sluttrekninga og må betale for etableringa i Irland, som regjeringa tvinga dei til.

Sentraliseringa vert til slutt det som gjer at ein ikkje er tent med fleire Solbergregjeringar. Her er det ei rekkje tiltak der sentralisering og stordriftsfordelar har vore regjeringa si leiestjerne.

Halvering av postombringinga på bygdene er noko vi må leve med. Politireform er ei anna sentralisering. Helsereform og sjukehusnedlegging eit anna døme der lokalbefolkninga ikkje aksepterer Høgreprinsippa. Alle som har fått erfart ulempene med sentralisering må seie frå på valdagen om vi skal få ein ny kurs på samfunnsutviklinga.

Kommunereforma var ei anna fanesak der større kommunar var svaret på kva som måtte gjerast for å betre tenestetilbodet for innbyggarane. Det vi ser er at dei som med trugsmål gjekk inn i større kommunar er blitt lurt. Resultatet er økonomiske vanskar og nedlagde sjukeheimar, eldresenter og skular og at gevinsten ved samanslåingane vert oppbrukt til meir bilkøyring i den nye storkommunen.

Ein liten kommune er oversiktleg og rimeleg å drive. Ein stor kommune har større avstandar og er kostbare å drive og vinninga går opp i spinninga. Det vil verte erfaringane til neste gong sentraliseringskreftene leiger konsulentforma til å liste opp fordelane. Den franske kommunestrukturen hadde høvd betre i Norge enn den danske.

Slik kunne eg halde fram, men rigide krav og lite spalteplass før valet, gjer at ein må skrive kort og berre velje slik eg har gjort, med nokre få døme på kor gale det kan gå om regjeringa Solberg får halde fram.