Jeg søker herved på jobben som direktør i Norsk olje og gass.

Jeg er en ung mann på 25 år med erfaring fra som politiker i Grønn Ungdom og MDG, og som barnehageassistent. Av utdannelse har jeg en bachelor i filosofi fra Universitetet i Oslo.

Gjennom mine politiske verv har jeg jobbet spesielt mye med klima- og energipolitikk, og da spesielt olje og gass. Jeg ser på petroleumsnæringen som en svært spennende næring det hadde vært gøy å være med å avvikle.

Verden er i rask endring, energimarkedene endrer seg og klimaendringene krever at vi kutter drastisk i utslipp. Norsk olje og gass trenger en direktør som tør å innse at olje- og gassnæringens storhetstid er over, og som kan lede næringen inn i det grønne skiftet og inn i nye næringer som havvind og kabelteknologi, som har mye overføringskompetanse fra olje- og gassindustrien.

Jeg vil bli den endringsvillige og realistiske direktøren Kodak og Nokia aldri fikk før det var for seint.

Det første jeg vil gjøre som nyansatt direktør, er å sette meg ned med LO, NHO og Equinor og finne felles løsninger for hvordan vi kan avvikle næringen så skånsomt som mulig, uten at det går ut over sysselsettingen. På det møtet vil jeg også anbefale at næringen går tilbake på planene om å bruke 50 milliarder på å elektrifisere sokkelen, og heller bruker 50 milliarder på å bygge havvindmøller, slik at vi kan bli verdensledende på det.

Som direktør ville jeg også anbefalt både egen kommunikasjonsavdeling og

kommunikasjonsavdelingen i Equinor å slutte lage tvilsomme reklamekampanjer rettet mot barn. Jeg tror det på sikt vil skade omdømmet til norsk olje og gass, selv om det kanskje ikke er så farlig.

Håper på positivt svar!

Jeg er tilgjengelig for intervju når det skulle passe for dere.