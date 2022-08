Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I 2014 søkte Tjølling Jeger og Fiskeforening om individuell tollnedsettelse for befruktede egg av fasan og rapphøns til Landbruksdirektoratet. Det ble det oppgitt at de befruktede eggene skulle benyttes til avl og formering, og en del skulle fôres opp og settes ut i terrenget .

Direktoratet behandlet saken som to søknader: En om tollnedsettelse for befruktede egg av fasan og rapphøns for videre avl, og en om tollnedsettelse for befruktede egg som skal ruges ut og fugl settes ut i naturen.

Landbruksdirektoratet avslo søknadene. Landbruks- og matdepartementet mente at Landbruksdirektoratet hadde lagt til grunn feil tolkning av regelverket og feil faktum. Søknad om tollnedsettelse for befruktede egg skulle vært innvilget.

Tjølling JFF ble ilagt toll på importerte egg for alle år på basis av vedtak som ut fra LMD sin vurdering er fattet på feil grunnlag. Det er viktig å presisere at eggene ikke var smuglet inn. men tatt inn og fortollet.

I en kronikk av Toruf Eriksen opplyses at lavlandsklubber i alle år har satt ut fasan og rapphøns ulovlig. Det er feil. Før 2016 var utsetting regulert av Forskrift om hold av vilt i fangenskap. Fra 2016 er det søkt til Miljødirektoratet om utsetting.

Det oppgis at rapphøns er en fremmed art. Det er feil. Rapphøna er en norsk art, men har gått sterkt tilbake. I artsdatabasen er det oppført årlige observasjoner.

I likhet med fjellreven ble rapphøna fredet på 1930-tallet. Rapphønebestandene har blitt støttet med utsetting lenge. Siden 2016 har den kommet på hatlisten til Miljødirektoratet, som absolutt skal ha slutt på utsetting og støtteforing av rapphøns.

Som begrunnelse brukes dyrevelferd på grunn av antatt høy dødelighet ved utsetting. Ved utsetting av fjellrev dør tre av fire valper, selv ved støtteforing. Det regner direktoratet som en suksess. Også fjellreven var utdødd i store deler av Norge og fantes ikke i viltlevende bestander der den ble satt ut på nytt.

Er det slik at Miljødirektoratet driver artsdiskriminering? At kjøttetere har større verdi enn planteetere?

At søknaden om import er plukket i stykker av Miljødirektoratet er ikke korrekt. Miljødirektoratet oppgir at de har lagt stor vekt på dyrevelferd. I følge naturmangfoldsloven paragraf 32 skal det ved utsetting av fremmede arter kun vurderes risiko for biologisk mangfold. Det er presisert at det ikke er mulig å ta inn vurderinger om dyrevelferd. Hvorfor har det likevel skjedd?

Miljødirektoratet sier at det ikke kan gis tillatelse hvis det er risiko for vesentlig skade for det biologiske mangfoldet. Hvordan Miljødirektoratet kan konkludere, etter 170 år med utsetting, uten påvist skade på det biologiske mangfoldet, at utsettingene gir risiko for vesentlig skade på biologisk mangfold, er en gåte.

Muligheten for trening på rapphøns og fasan er viktig for personer som ikke har tilgang på eget jaktterreng og gir avlastning for annen vill fugl.

I Europa utgjør salg av trening en god ekstrainntekt for gårdbrukere og landeiere, noe som ikke har skjedd i Norge. Det er kanskje på tide å tenke nytt. Store deler av kulturlanskapet egner seg godt for fasan og rapphøns, noe som åpner for nye inntektsmuligheter for gårdbrukere og landeiere.

I denne saken bør departementet innvilge FKF sin søknad slik at det kan fremskaffes mer kunnskap om effekten av utsetting av rapphøns og fasan over en lengre tidsperiode.