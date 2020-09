Snu verden på hodet!

Hadde noen ved årets begynnelse krevd at flyselskapene skulle sette flyene på bakken, og at vår egen liberale regjering skulle forby oss å feriere i utlandet, ville vedkommende blitt ledd ut, eller kanskje aller helst blitt høflig overhørt. Men disse tiltakene kunne ikke bare vært gode tiltak mot en smittsom sykdom, men også mot den kanskje største trusselen vi står overfor: klimaendringene.

Hvorfor kan vi beskytte oss mot den ene trusselen med å be folk holde seg hjemme fra ferie, familiebesøk og arbeid, mens en flyseteavgift på noen få tiere eller en økning i bensinavgiften på noen tiører fører til trusler om regjeringskrise? Hvorfor opplever en politiker som vil stenge en bygate for biltrafikk drapstrusler, mens politikere som stenger grenser og flyplasser får økt tillit og oppslutning?

Kanskje på tide å revurdere hva som er mulig og umulig? Til å innse at rådende definisjon av ordet umulig er hva de rike og mektige anser for umulig? «Impossible n'est pas français» – ordet umulig er ikke fransk, sa Napoleon – og hadde en stund makt til å bevise det.

Samfunnspyramiden, med noen få på toppen og stadig flere nedover i etasjene, kan virke som noe umulig å endre på. Når lederlønninger, bonuser, opsjoner og gylne fallskjermer diskuteres, får vil alltid høre at uten disse godene, vil de uerstattelige lederne forsvinne (hvor?), og samfunnet, altså pyramiden falle sammen. Men ingen pyramide har rast sammen selv om toppsteinene ruller ned. Som andre byggverk står pyramiden på sitt fundament, det som taust og traust bærer på de øvre lag.

Hvorfor skal læreren som står ansikt til ansikt med klassen gjennom arbeidsdagen, tjene mindre enn rektoren som administrerer skolen fra sitt kontor?

Men plutselig står vi nå og applauderer som søppeltømmere og hjelpepleiere. Vi sender vennlige tanker til dem som sitter bak kassa i butikken som kanskje utsetter seg for smittefare bare for at vi skal få seifilet og appelsiner.

Det er disse, sammen med lærere og leger, snekkere og rørleggere, som gjør det mulig å opprettholde liv og samfunn, som sørger for at pyramiden ikke raser sammen. Det er ikke aksjemeglerne (som hysterisk sender aksje-, olje- og valutakurser opp og ned) eiendomsmeglere (som klager over at det kan bli rimeligere å skaffe seg bolig), reklamekonsulenter, pr-rådgivere eller andre i direktørsjiktet som sikrer oss nødvendige tjenester og produkter.

Likevel er det disse siste som vi lønner høyest, og som vi lønner stadig høyere, både absolutt og i forhold til oss som utgjør grunnsteinene i samfunnsbygningen.

Inntekts- og lønnsforskjeller kan vanskelig forklares som logiske eller nødvendige. Hvorfor skal snekkeren eller mureren, som bygger huset, bare tjene en brøkdel av eiendomsmegleren, som selger det? Hvorfor skal læreren som står ansikt til ansikt med klassen gjennom arbeidsdagen, tjene mindre enn rektoren som administrerer skolen fra sitt kontor?

Hvorfor skal legen som stiller diagnoser, doserer medisiner eller fører skalpellen i kroppen vår tjene mindre enn sykehusdirektøren? Hvorfor skal bonden som produserer melka tjene mindre enn funksjonærene i Tine? Hvorfor skal den som dagstøtt går i fjøset, og har ansvaret for å få inntektene til å overstige utgiftene, tjene mindre enn saksbehandleren i Innovasjon Norge som bare har godkjent det nye fjøsprosjektet? Hvorfor skal lederne av statlige og halvstatlige selskaper tjene flere ganger mer enn lederen av Norge?

Ansvar, utdannelse, lange arbeidsdager, kompliserte arbeidsoppgaver, utfordringer – grunnene kan være flere – men den tyngste og viktigste grunnen synes å være makt. Den som har makt, kan skaffe seg penger, som igjen gir mer makt, osv. Hvor rettferdig dette er – at noen legger beslag på en svært stor del av samfunnets samlete produksjon til eget beste – burde i større grad vært et politisk diskusjonstema.

Siden det er umulig å fastslå hvor mye hver enkelt av oss faktisk bidrar med i landets samlete verdiskaping, er det et tankekors at vi lar et så viktig spørsmål seile sin egen sjø – og altså de seneste tiårene i motsatt retning av hva de fleste ønsker, og stikk i strid med hva nesten alle politiske partier vil stå ved.

Det er også grunn til å spørre om denne måten å fordele godene på, fører til en rasjonell utnyttelse av våre menneskelige ressurser. Lønnsstigen skaper jo et insitament til å strebe mot de jobbene som er best betalt – og hva da hvis de ikke er de nyttigste for samfunnet?

De som gjør det praktiske arbeidet suges oppover i systemet til administrative stillinger. Men trenger vi virkelig mer administrasjon? Trenger vi flere som tilbringer arbeidsdagen foran en skjerm? Trenger en stadig dyktigere arbeidsstokk å styres av folk som i de fleste tilfeller ligger langt under dem med fagkunnskap? Ville ikke en langt flatere inntektspyramide gjøre det lettere å styre arbeidskraften dit den trengs? De siste månedene har kanskje gitt svaret på disse spørsmålene.