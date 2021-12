Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Tusen takk til Albert, André og Krister for tanker om hvordan NVEs snøskredvarsling kan bli enda bedre i innlegget Usikker snøskredvarsling - Nationen. Dere tar opp en interessant debatt, men dere bommer når dere skriver at vi bruker uforholdsmessig mye ressurser på å lage varsler for brattkjørere.

NVEs snøskredvarsling balanserer kommunikasjon med flere målgrupper – fra beredskap til friluftslivet. Alle disse målgruppene er viktige.

Beredskap er en svært viktig målgruppe. Når store skred løsner av seg selv kan de ramme vei, jernbane, hus og hytter. Da er det avgjørende at beredskapsaktørene får god informasjon.

Friluftslivet er også en viktig målgruppe – fjellski, topptur, skuter, brattkjørere eller til fots. De siste tiårene er det flere og flere på tur i skredterreng, og toppturer har blitt veldig populært.

Vi tror at vi ved å nå brattkjørerne vil gjøre gjøre denne gruppen mer forsiktige når det trengs. Samtidig forstår vi bekymringen for at brattkjøring «normalisere», hvis det fører til at andre blir litt mer risikovillige. Dette bør det forskes mer på.

Men det stemmer ikke at vi bruker uforholdsmessig mye ressurser på brattkjørere. Ressursene bruker vi på observatører, varslere, vær- og snøstasjoner og IT, alt er nødvendig for å lage gode skredvarsler etter internasjonal standard, uavhengig av målgruppe. Sammen med varslene deler vi også råd – ved høye faregrader er det fokus på beredskap, mens ved lave faregrader er ferdsel i skredterreng viktigere.

Vi mener denne måten å gi råd på gir god effekt. Vi deltar i den europeiske foreningen for snøskredvarsling (EAWS) og følger internasjonale standarder. Vi har utstrakt kontakt med brukerne og andre fagmiljøer. At brattkjørere er en del av målgruppen vi henvender oss til, er fordi vi mener at det er viktig å formidle råd også til de som frivillig oppsøker skredterreng – nettopp fordi de er mest utsatt for å bli tatt av skred. Dette er også vanlig i utlandet. Hvis dere mener at det gir mer effekt per skattekrone å gi betydelig mer konservative råd er det interessant å diskutere.

Samtidig er vi åpne for at rådene kan bli bedre. Vi kunne selvsagt fjerne rådene, men da blir det antagelig vanskeligere for målgruppene å bruke varslene. Vi kunne fjerne rådene til de som ferdes i løsneområder, men da kan det tenkes at vi ser flere ulykker. Vi diskuterer gjerne hvordan vi kan være enda tydeligere på usikkerheten rundt vurdering av skredfare i løsneområder. Vi jobber nå med ny versjon av Varsom.no, og ser frem til ha dialog med både dere og brukerne om hvordan vi kan gi enda bedre råd.

Og til dere som bruker varslet: Husk at varslet er et hjelpemiddel, ikke en fasit.