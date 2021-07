Snikeffektivisering

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Spøk til side. Myndighetene i Norge ønsker høyere produktivitet i norsk jordbruk. Sånn at vi kan produsere mer mat, med lavere arbeidsinnsats. Tilsynelatende i hvert fall. Effektivitet er et ord som klinger. Det selger. Myndighetene vil ha et kostnadseffektivt jordbruk. Koste hva det koste vil.

Og det høres fornuftig ut. På papiret. Selv om jordbruk fortsatt er en arbeidsintensiv næring og vi i Norge har de høyeste arbeidskostnadene i verden. Omtrent.

Men hvordan kan norske bønder øke produksjonsvolumet med mindre arbeidsinnsats? De kan jobbe gratis, så klart. Og det gjør de.

Også kan de la andre ta seg av jobben. La andre bruke jorden andre steder i verden.

De kan la soyaprodusentene i Brasil gjøre en større del av jobben for eksempel.

De kan bruke mer kraftfôr basert på råvarer som er dyrket andre steder enn i Norge. Det er effektivt.

De kan kjøpe seg ut av effektiviseringen. De må kjøpe seg ut for å være mer presis. Fordi myndighetene vil ha det sånn. Norsk jordbruk skal snikeffektiviseres, altså. Og det er akkurat det som skjer.

Norske bønder får større volum (melk og kjøtt) og må bruke færre arbeidstimer for å få det til. To fluer i ett smekk, altså. Og bønder er rasjonelle folk. De gjør det som lønner seg å gjøre. Innenfor de rammene og med de målsetningene myndighetene har fastlagt.

Det dumme er selvsagt at det økte volumet gir lavere pris. Så hvem vinner på dette? Kjøpmennene, så klart! Alle 3.

Men hva skjer med jordbruket vårt på sikt? Når produksjonen frikobles fra det norske ressursgrunnlaget?

Er det noe vits å ha norsk jordbruk lenger da?

Hvem vil gjøre seg sterk for norsk jordbruk og norsk matindustri? Når det ikke lenger handler om dyrking og bearbeiding av norske gras, norsk korn og norske grønnsaker for det norske markedet.

Da er det jo mer effektivt å importere det vi trenger av mat. Verdiløst men kostnadseffektivt. Slik kjøpmennene vil ha det. Alle 3.

Ikke sant?