Snart skuleslutt

Ungane har då vori heime halve semesteret - og arbeidd trutt - kvar dag - med lekser frå tidleg fyremiddag til lengst utpå ettermiddagen. Eit lekseår derimot - det har det vori!

Heimeskulen har gjeve oss mange erfaringar - sikkert både gode og vonde - men mest gode vonar eg. Jammen har det vori imponerande å sjå kor raskt ungane vart fortrulege med Teams, Zoom og Skooler, medan me foreldra har hangla etter så godt me kunne - piska fram av læraranes mobilskulemeldingar. Heimeskulen blei ei lyn-innføring i nettbasert undervisning både for skule og heim, noko som gjer at i allfall min terskel for slik kursing vart senka fleirfoldige hakk.

Men mest imponerande var likevel unganes evne til å drive reinspikka sjølvstudium! Og eg har inntrykk av at dette var nokså gjengs for dei fleste elevar på mellom- og ungdomstrinnet. Tenk den nytten ungdomane fær av denne erfaringa når dei skal vidare i utdanninga! Det er rett og slett ikkje noko nytt for dei at dei må finne kunnskapen sjølve når dei skal til på høgskular og universitet - og dei har også erfart korleis det er å sitje åleine med skulearbeidet. Dei har rett og slett - nokså tidleg i livet - lært ein god porsjon sjølvdisiplin.

Undervegs i heimeskuleperioden var det mange som målbar uro for dei ungane som ikkje hadde det godt heime, og som då var i ein sårbar situasjon. Bekymringa er høgst reell og høgst forståeleg, men eg vonar verkeleg at nokon også vil sjå på korleis denne perioden - og erfaringa - var for dei som ikkje har det godt på skulen. Korleis gjekk det dei som vanlegvis gruar seg til skuledagen enten det er fordi dei ikkje er "skuleflinke", blir mobba, eller av ein annan grunn kviar seg for skulegangen? Korleis var heimeskulen for desse? Vart lærelysta betre, verre, eller uendra? Her bør det vera duka for meir enn ei doktaravhandling.

For oss som er gardbrukarar, og som aldri har hatt anna enn heimekontor, var det ikkje noko nytt.

Og nokon bør jammen forske på korleis det var for ungar under skulealder også. Altså alle dei som til vanleg er i barnehagen, og som no har erfart korleis det er å vera på heimekontoret med mor eller far - eller kanskje til og med heime med båe samstundes! For oss som er gardbrukarar, og som aldri har hatt anna enn heimekontor, var det ikkje noko nytt. Men det er nok mange som no har hausta erfaring med å kombinere arbeid og barnepass. Kanskje mange har sett pris på denne erfaringa - ikkje minst dei små? Kanskje eit resultat av pandemien er at fleire vel å ha heimekontor for å sleppe å sende ungane frå seg kvar einaste dag? Kanskje det rett og slett ikkje er heilt umogeleg å kombinere ungar og arbeid? Ja, dette bør også vera forskarmat i tida som kjem.

Og eit tredje aspekt ved heimekontoret som bør granskast, er korleis me karar har turnert familie- og arbeidsliv under same tak til same tid. Har me teke meir tak i husarbeidet? Kor aktive har me vori i lag med ungane - med heimeskulen? Eller er det mor som nok ein gong har teki største støyten - medan me har gøymt oss unna i kjellarstoga med pc og telefon og viktig arbeid?

Jammen trur eg konsekvensen av smitteverntiltaka etter 12. mars 2020 blir forskarmat i årevis frametter. Og jammen blir det interessant å sjå kva forskarane finn.

Men no - no skal me straks ha skuleferie. Og me gler oss stort til å ha ungar heime som ikkje skal gjera lekser! No ligg sommaren framfor oss og lovar dovne dagar, sol, is, bading, grilling, telt, fisking, turar til fjells, til sjøs, til fots og i bil - ja sommaren ligg der og lokkar og lovar langt meir enn den kan halde. Men lat no juni og juli berre lova! Me veit at det blir arbeid med gjerding, slåttonn, gjeting, luking, lortekøyring, regn og kvardag - men nett denne veka må me gjeva oss lov til å berre gle oss!

Gle oss over at sommarferien er her - på fredag!