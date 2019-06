Snakk så jeg forstår!

Spesielt fordi den går gjennom en langtekkelig programprosess og utforming av kommunikasjonsplan.

Det er nemlig forskjell på politisk strategisk kommunikasjon og annen form for «snakk». Du kan ikke si hva som helst og bli forstått slik du ønsker. Du kan i grunn ikke alltid si det som står i programmet heller og være sikker på at den andre parten skjønner det du mener. Egentlig kan du ikke si det du virkelig mener, for du risikerer å måtte går tilbake på det.

Dette har gjort at politikere ikke bare sier det de tenker, men ofte det de tror er riktig å si i ulike sammenhenger. Det gir mange finurlige sitater.

For at politisk kommunikasjon skal være strategisk, må den være målrettet. Å tenke strategisk innebærer å vite hvem en snakker med, til hvilken tid og sted, og i hvilken kontekst. Alt som kommuniseres må knyttes til hovedbudskapet, og det må vær en rød tråd i det som formidles.

Til og med en ødelagt klokke er rett to ganger om dagen, det gjelder også i partiskalaen.

En kan ikke ha femten kampsaker og forvente at velgeren har styr på det. Tvert imot skal en konsentrerere, spisse og ofte forenkle for å mobilisere folk for sine analyser og løsninger.

Politikk kan med andre ord være krevende å formidle. Den er kompleks og har mange dimensjoner. Politiske partier har medlemmer, velgere, folkevalgte. De har samarbeidspartnere. De har media. Politikk er en blanding av kunnskap, meninger og erfaringer. Samfunn og velgere er i konstant omstilling og bevegelse. Partiene må henge godt med for å vinne oppslutning.

Annonse

Det normale utgangspunktet for mange er å spørre seg, hva vil jeg formidle? Det foreligger med andre ord et positivt fokus i bunn. Dessverre er det ofte sånn at de politiske partiene kommuniserer med tanke på andre politiske parti. Gjerne på andre enden av skalaen.

Når det ene partiet går ut, rykker det andre etter – enten med spørsmål, utfordringer eller angrep. I mange tilfeller fører dette til at debatten distanserer seg fra folk flest og den opprinnelige saken. Den reduseres til en form for polemikk som de fleste ikke orker å forholde seg til. Og selvsagt bidrar den til å minke tilliten til politikerstanden.

Alle politikere argumenterer og kommuniserer strategisk. Ofte handler det om å tilpasse budskap til ulike grupper. Gjøre politikk forståelig for et større segment. Noen går likevel lenger enn sunt er og nærmer seg en form for uærlig kommunikasjon. De får mye oppmerksomhet. Det finnes mange gråsoner og hersketeknikker, de blir like heftig brukt blant lokalpolitikere som rikspolitikerne.

Som politikere liker vi å tenke at vi lytter til alle gode forslag. Uavhengig av avsenderen. At hvem som tar til orde for et tiltak er uvesentlig for vår evne til å vurdere om det er fornuftig eller ikke.

Mine erfaringer står i kontrast til dette. Vi er i mange tilfeller mer opptatte av hvem som fremmer forslaget enn det faktiske innholdet. Det er for eksempel langt mellom hver gang en politiker fra SV uttrykker støtte til et utspill fra Høyre og vice versa, uansett hvor genialt det er. Det betyr at hvem som tar initiativ har mye å si om vedkommende eller vedkommende parti får medhold blant politikerkollegene.

Slik burde det selvsagt ikke være. Som folkevalgt har en plikt til å tjene folket etter beste evne. Dette oppdraget tar ikke hensyn til partifarge. Til og med en ødelagt klokke er rett to ganger om dagen, det gjelder også i partiskalaen.

Det sies at bare de som har en strategi, vet hva de vil. Med en god strategi kan en opptre målrettet og håndtere omstendigheter og situasjoner bedre. En unngår også å havne i en reaktiv posisjon, hvor en kommenterer motpartens forslag og handlinger. I tillegg til at en står i bedre stand til å huske sitt opprinnelige oppdrag; Ta best mulig beslutninger på vegne av fellesskapet.

Mitt lokalparti er i sluttfasen av program- og kommunikasjonsarbeidet. Nå gjenstår det å se om vi vinner tillit på våre saker og løsninger.