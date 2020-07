Smittefri på puben, men smittsam på konsert?

Denne veka har eg faktisk hatt to konsertar! Ein i Ringebu og ein på Eikerapen. Ikkje på mange månader har eg hatt lange køyreturar med konsert som endepunkt. Endeleg – endeleg susar eg gjennom kulturlandskap med duvande åkrar, småteigar med 1. slått, og i flatare lende – store teigar med 2. slått.

Eg ser potetåkrar, kål, brokkoli, nepe, jordber, eitt og anna frukttre, eg ser furumoar, tett granskog og plantefelt. Det ber over snaue fjell med reinsmose, lyng og setring. Vatn og elvar i dalbotnen. Jammen har eg ein fantastisk "bijobb" – som får oppleva landet vårt i allslags vêr og føre! Der framme ventar ein arrangør som tok sjansen på å arrangere konsert. Det er usikkert både med vêr og med publikum.

Publikum ja, det er ikkje lov med meir enn 200 stk. Eg er stornøgd om det kjem sopass med folk, men for arrangøren som har kosta på utescene, lydanlegg og teknikar i tillegg til artist og musikarar – trengst det full kvote for å gå i balanse. Koronaen har sett ein stopp for større arrangement. Ingen festivalar, ingen stemne, ingen spel, ingen konsertar. Det er ein kulturstille sommar dette.

Kulturlivet blør – særleg den frivillige og den private delen. Dei store offentlege kulturinstitusjonane greier seg – men heile underskogen av tenesteleverandørar lir av arrangementstørken. Ja dette er rett og slett ein tørkesommar for dei som leverer kultur. Utleigescener, ljos- og lydanlegg, teknikarar, sjauarar, management, scenearbeidarar (kostyme, sminke, rekvisittar, scenografi), sjåførar, og ikkje minst skodespelarar, musikarar og artistar. I sommar er det rett og slett stille – i folkehelsas namn.

Men det er altså lov å samle opptil 200 menneske, så sant dei held meteren mellom seg. Det er eit heilt ok publikumstal, og det kan bli særs trivelege og nokså intime konsertar med eit slikt publikumstal.

På vegen er det stint med bilar. På hotell, i butikkar og på bensinstasjonar yrer det med folk. I gater og torg, på strender og på stiar kryr det av nordmenn på ferie. Me er eit lydig folkeferd. Oppmoda av styresmaktene, reiser me rundt i eige land for å berge turistnæringa. Og jammen er det bra! MEN – det er paradoksalt synest eg – at me ikkje kan møtast på konsert eller festival – men gjerne på butikken eller på pub. Er me meir smittsame når me ser eit spel eller går på kappleik?

Kulturlivet har så langt vori veldig lojale og fylgt opp alle forskrifter som har komi, men det har kosta. Fleire underleverandørar har gått konkurs fordi store oppdrag har blitt avlyst. Hjelpepakkene frå staten har komi, – men veldig seint. Nokre av støtteordningane er lova, men enno ikkje sett ut i verk. Det hjelper lite for eit lydfirma som har store utgifter til dyrt utstyr – gjerne leasingavtaler som ikkje er like fleksible som banklån, at staten lovar hjelpetiltak i framtida ein gong.

No er det ikkje sjølve utstyret eg er uroa for, men all kompetansen som er i ferd med å turke ut. Folk må ha noko å leva av, og når no ein heil bransje faktisk har fått yrkesforbod, er eg redd mange finn seg anna å gjera. Det vil bli ei ulukke for både musikarar og publikum. Det er utruleg lett å øydeleggje ei framsyning med dårleg lyd, men stor kunst å forbetre den. Kulturlivet har ikkje råd til å miste ein einaste lydkunstnar.

Men det er altså lov å samle opptil 200 menneske, så sant dei held meteren mellom seg. Det er eit heilt ok publikumstal, og det kan bli særs trivelege og nokså intime konsertar med eit slikt publikumstal. Derfor er det litt underleg at fleire veletablerte artistar slit med billettsalet for tida. Er det fordi publikum ikkje veit om konserten fordi dei trur at absolutt alt er avlyst, eller er det fordi publikum eigentleg ynskjer å stå tett i stinn brakke som ein del av konsertopplevinga?

Om det er det siste som er tilfelle, vil eg absolutt tilrå å kjøpe seg billett til dei arrangementa som blir tilbydd likevel. Å oppleva noko på ein annan måte enn den ein er vane med, kan ofte vera særs vellukka! Konsertopplevinga vert garantert annleis enn på ein sveitt festival, men kanskje vel så stor fordi intimiteten mellom sal og scene vert styrka. Musikkopplevinga vert annleis både for utøvar og publikum – det vert ein annan type konsentrasjon for båe partar.

Så bli med på vatninga – kjøp billett og møt opp på dei kulturarrangementa som blir skipa – då gjer du same nytten som når du legg ut på noregsferie. Til glede både for deg sjølv, og ei heil næring.