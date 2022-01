Smålig å oppfordre til å gi bort mat og skattlegge restaurantene for verdien

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Serveringsbransjen har virkelig gitt et flott bidrag til samfunnet. Likevel vil myndighetene ikke bidra fullt ut, til tross for at serveringsbransjen selv står i en vanskelig situasjon. Det er i beste fall umusikalsk, og grenser egentlig opp mot umoralsk. Her vil vi vi oppfordre Stortinget til å reagere.

Fredag 14. januar kom regjeringen med forslag til økonomisk kompenserende tiltak for næringslivet, som blant annet inkluderer støtte til tapt varelager. Kompensasjon for tapt varelager er spesielt aktuelt for serveringssteder som er rammet av serveringsforbudet. Her har regjeringen åpnet opp for at varelager som gis bort til veldedige formål kan kompenseres, men er ikke villig til å fjerne de skattemessige konsekvensene.

Annonse

Regjeringen har selv sagt at donering til veldedige formål er å bidra til noe positivt for andre i samfunnet, og har påpekt at både smittesituasjonen og smitteverntiltak bidrar til en krevende situasjon for mange. Regjeringen sa derfor før jul at mat kunne gis bort til eksempelvis fattighus eller frivillighetens åpne julearrangementer, mens blomster kan gis bort til sykehjem, sykehus og andre institusjoner.

Det er flott at regjeringen gjør tiltak for å motvirke matsvinn. Næringsministeren og andre politikere har vært positive til at serveringssteder gir bort matvarer til veldedige formål i stedet for å kaste maten de ikke ville få solgt under nedstengingen. Dette støtter vi fullt ut, og vet det er flere som fulgte oppfordringen.

Derimot synes vi ikke noe om at regjeringen ikke gjør noe med de skatte- og avgiftsmessige konsekvensene: Både skatte- og avgiftsmessig skal det i utgangspunktet skje skattlegging når varelager gis bort, på lik linje med om varelageret ble solgt. Her burde vi fått et midlertidig unntak.

Etter gjeldende regler skal det som hovedregel beregnes skatt og merverdiavgift for varer som gis bort. Beskatningen gjennomføres som om varene er solgt til ordinær omsetningsverdi. Det er gitt en rekke unntak under pandemien som avviker fra hovedreglene. Dette bør også være mulig og veldig naturlig her.