Alle som kan lese vet jo at vi burde spise mindre rødt kjøtt både for helse og klima.

Klimakuren som ble presentert av Miljøverndepartementet på fredag var et etterlengtet arbeid for alle oss fremtidsforkjempere som utålmodig har ventet på at myndighetene våre skal ta denne krisen på alvor.

Klimakuren peker de største områdene i ikke-kvotepliktig sektor (derfor er ikke oljebransjen med) hvor vi kan redusere kraftig for å bekjempe klimaendringene. Et av disse områdene er kosthold, og handler blant annet om å redusere vårt samlede kjøttkonsum.

Som ventet, kom trassalderen frem i kommentarfeltene og kronikkene i helgen. I Nationen har det vært publisert intet mindre enn 5 innlegg om kjøtt og hvorfor klimakurens forslag til kutt ikke er bra.

Utdragene fra kommentarfeltene er alle i samme sjargong “Skyld på olja, ikke kua”, “Vi kunne aldri bodd her oppe om vi ikke hadde kjøtt”, “Sola styrer klimaforandringer, ikke vi” og ikke minst “Nå skal jeg hjem og nyte en ekstra stor biff med god samvittighet” (den siste får selvsagt rekord i antall tomler opp).

Som analytiker og forfatter av Norges mest solgte vegetarkokebok er jeg vant til å diskutere både klima og kjøttkutt. Det som slår meg hver gang er at det virker som at folk er mye mer redd for et dårlig måltid enn klimaforandringer, klimaflyktninger og skogbranner som varer i ukevis.

Det eneste som kan få folk til å være med på notene er kanskje tapte skispor i marka, men selv da er det andre kutt som bør gjøres først, ikke min daglige kokte skinke, karbonadedeig eller baconterninger.

God smak er subjektivt. Men er det en ting vi kan enes om, så er det at smaksløkene endrer seg med årene. Da sushien kom til Norge var det ikke mange som jublet. Men litt etter litt ble nordmenn wasabi-elskere og konsumerte mer “Sashimi med soyasaus” enn 80-tallets “ris med kikkoman”.

Annonse

Så min oppfordring til deg som kjenner at trassen kommer snikende når noen nevner planteburger; Hold trassen din for deg selv, så den ikke smitter andre.

Men kanskje jeg er naiv, kanskje ikke alle vet dette. For hvis alle visste at smaksløkene våre endres med hva vi eksponerer de for, da ville vel ingen vært redde for å endre matvanene sine litt for vår felles fremtid?

Klimakuren sier at vi bør jobbe for å få nordmenn til å spise som kostrådene til Helsedirektoratet. Dette har selvsagt Helsedirektoratet jobbet for i mange år, likevel er det bare rundt 1 prosent av oss som følger det i dag.

Rådene sier at vi skal begrense inntaket av bearbeidet kjøtt, sukker og salt, og spise variert med innslag av mye frukt, grønnsaker, bær, fisk og grove kornprodukter. I dag spiser halvparten av oss mer rødt kjøtt enn maksgrensen til Helsedirektoratet. Vi har mer livsstilssykdommer enn noen gang, og 7 av 10 av oss er karakterisert som overvektige.

Det er hevet over enhver tvil at spesielt rødt kjøtt er en klimaversting.

På tross av dette blir avisene pepret fulle med trassende kjøttelskere som refererer til forskning som ikke tar hele bildet med i vurderingen. Typiske utsagn som at vi ikke kan nyttegjøre oss gresset her oppe uten alle dyrene, vitner om liten innsikt i Landbruksdirektoratets egne tall på hvor mange dyr som faktisk får beite fritt i sesong i dag.

Dersom et slikt argument skulle hatt noe hold, burde forslaget være å bli en eksportnasjon for vårt klimavennlige kjøtt, slik at de som ikke har anledning til å kjøpe så bra kjøtt selv, får sjansen til det. Det er det ingen som argumenterer med, så vidt jeg har sett. Uansett hvor klimavennlig en porsjon kjøttdeig produsert i Norge er, så er det likevel mengden som teller. Norge er på 19. plass av 130 land når man ser på fotavtrykk fra animalske kilder.

Nå vet jo jeg også at disse argumentene er følelsesstyrte. Alle som kan lese vet jo at vi burde spise mindre rødt kjøtt både for helse og klima. Det er de livredde smaksløkene som snakker. Det er de som oppfører seg som trassende treåringer som er redde for å miste sitt daglige sjokoladepålegg, selv om foreldrene sier at vi må begrense mengdene.

Så min oppfordring til deg som kjenner at trassen kommer snikende når noen nevner planteburger; Hold trassen din for deg selv, så den ikke smitter andre. Klapp heller for de som orker å endre på vaner, selv om du vil gjøre som du alltid har gjort. Det er bedre at noen av oss endrer oss, enn ingen, selv om vi gjerne skulle hatt deg med på reisen.