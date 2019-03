Smakfullt forbud

Jordbær, vanilje, mentol eller lakris. Det er bare å velge og vrake i smaker, noe unge i stor grad gjør. At helsemyndighetene ifølge mediene nå vurderer å forby disse fristende snussmakene, har skapt sterke reaksjoner. Spesielt fra tobakksindustrien. Debatten om smaken er bokstavelig talt som baken, delt i to.

Direktøren i Swedish Match Norge, Geir Hammer, påstår i et intervju med Nettavisen at snus med smak er mest populært blant tidligere røykere. Men, snusdirektøren svarer ikke på om han tror smaksforbud vil dempe rekrutteringen av unge snusere.

Han unnlater å svare fordi han vet like godt som oss at smakstilsetningen er en av årsakene til at unge starter med snus. Dette viser også en fersk undersøkelse fra Nordic Welfare Center. Bruken av snus i Norge eksploderte da produktene ble tilpasset unge, både i utseende og med smak. Da sier det seg selv at et smaksforbud vil føre til at færre unge begynner med snus.

Myndighetene har som mål at Norge skal få en generasjon uten tobakksavhengighet. Det er en vedtatt politisk ambisjon. At Helsedirektoratet vurderer et smaksforbud i den nye tobakksstrategien er et viktig ledd for å nå det målet.

Nye tall fra NTNU viser at færre unge røyker. Det er fantastisk, men samtidig viser undersøkelsen av flere bruker snus. Ingen kan bestride det faktum at Norge har opplevd en enorm økning i snusbruk blant unge, spesielt blant unge kvinner de seneste årene. Det er ekstra bekymringsfullt fordi gravide kvinner har økt risiko for spontanabort og utviklingsskader hos fosteret.

Store deler av snusproduktene som selges i dag er tilsatt smak for å kamuflere den beske tobakkssmaken. Sannheten om at snus inneholder en rekke kreftfremkallende stoffer, og gir økt dødelighet ved hjerteinfarkt og hjerneslag, smaker heller ikke godt.

Melonsmak gir ikke akkurat følelsen av tobakk under leppa. Vi håper den nye tobakksstrategien sørger for at snus faktisk bare smaker snus.