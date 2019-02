Småbruker med hest og fire kyr

Det er en kald januarmorgen. Termometeret viser minus 16. Det er ikke helt nøyaktig, så jeg kan nok trekke fra et par grader. Men likevel kaldt nok. Fjøsstellet er gjort. Frokosten spist. Det er tid for å gå ut.

Først på dagsplanen står tur til stølen for å hente høy. Sleda er trukket fram, og jeg henter Blakka og seler på. Varmer bittet godt i hendene før jeg setter det på. Vi legger i vei oppover bakkene. Først biter kulda godt. Etter noen hundre meter får vi varmen i kroppen. Halvveis oppe kan jeg ta av vottene og lua og åpne jakka. Snart er vi oppe i sola. Knallblå himmel, hvit snø og gnistrende sol. Bare hestebjella lyder skjørt i stillheten.

En dag midt i uka etter jul. Jeg synes jeg er privilegert som kan bruke en formiddag på denne måten. Dra opp til stølen, dvele med minnene fra siste sommer da sola stekte og vi kunne bade i fossen like ved. Spise frokost ute og steke pinnebrød om kvelden. Nå har snøen lagt seg over minnene, men det er alltid en glede å komme opp i høyden, fram til stølstunet med de brune husene.

Jeg stopper sleda foran den nye løa, og åpner døra. Der inne venter grønt, duftende høy. Kløver, timotei, løvetann, soleie, nesle, ryllik! Kyrne og kalvene har noe å glede seg til hjemme.

Kanskje burde jeg som bonde heller gremme meg over dårlig økonomi og elendig landbrukspolitikk. Det gjør jeg også innimellom – men håpløse landbruksministere skal ikke få formørke livet mitt! Jeg har overlevd et titalls av dem, og skal nok overleve noen til. Jeg tenker som småbruker og stortingsrepresentant Åge Hovengen: ingen er så lykkelig som en gjeldfri småbruker.

Som nordmann i 2019 burde jeg sikkert allerede begynt å føle at jeg var kommet på etterskudd etter nyttårsforsettene. Kanskje også bekymret meg over at jeg ikke hadde nok «å rutte med» i det nye året. Jeg prøver heller å ikke «rutte» mer enn jeg har glede av og gidder. Prøver å la arbeidet styres av arbeidsglede og ikke jaget etter stadig økende forbruk.

Jeg er sikkert en dårlig innbygger i "A/S Norge". Bidrar altfor lite til brutto nasjonalprodukt. Gjør ikke som politikerne sier; arbeider mer og kjøper mer. Men hvem har rett til å pålegge oss en moralsk plikt til produsere og forbruke mer enn vi har behov for? Med hvilket rett får reklamen oss til å føle oss konstant misfornøyde og underlegne fordi vi aldri konsumerer nok? Skal vi føle dårlig samvittighet hvis vi ikke har gitt vårt bidrag til økt julehandel i året som gikk? Er det en skam å ikke bruke mer penger enn man har lyst til? Er det flaut å ikke kjøpe nytt kjøkken?

En gang var velstandssamfunnet et prosjekt for at alle skulle ha det bra. Skikkelige boliger, god og nærende mat, klær vi likte å gå i. I dag er det blitt en plikt. Heng i! Heng på! Vi har gjort kjøpesenterets interesser til våre personlige normer. Generasjonen etter min kalles generasjon prestasjon. Kjøpe- og prestasjonspresset skaper mer utbrenthet enn glede.

Slik tenker jeg på veien hjem fra stølen med mitt lite produktive høylass. Formiddagen har gått til å kjøre hjem et par hundre kilo høy. Og hva så? Festina lente – skynd deg langsomt, sa de gamle romere. Og de fikk jo utrettet ett og annet. Å finne en balanse mellom hva man må og hva man vil – kanskje er det en nøkkel til døra ut av et stresset liv?

Det går i pent trav nedover. Sikkert altfor sakte for landbruksministeren. som nok mener at jeg minst burde tidoblet besetningen for å ha en framtid i landbruket. Kanskje hun hadde sett annerledes på det hvis hun fikk være med en tur på stølen en gnistrende januardag?

Mitt valg har vært å være småbruker med hest og fire kyr. Det har vært min måte å skape et liv jeg trives i og finner mening i. Men man behøver jo verken ha hest eller gård for å prøve å skape seg et frihetsrom i en tid som synes å kreve mer og mer av oss. Hver og en av oss har sin indre drivkraft og motivasjon. Hastigheten i hverdagen gjør at vi ofte glemmer hva vi egentlig vil. Lar det vi tror er andres forventninger styre livene våre. Men kanskje venter de i bunn og grunn ikke annet av oss enn at vi er oss selv.

Tidsklemme, stress, utbrenthet, prestasjonsjag, skam. Hvorfor skal vi la slike ord være beskrivende for livene våre og samfunnet vårt? Kan vi ikke velge annerledes? Må vi la oss styre av kreftene utenfor oss? Frihet er ikke noe man har, men noe man tar. Den friheten vi bruker i utformingen av våre liv, kan også være et bidrag til å motvirke de kreftene som styrer oss.