Avgrens utbetalingane til dei største, sats meir på små og mellomstore gardsbruk.

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag vil setje søkjelys på dei urettvise utbetalingane over jordbruksavtalen til dei største gardsbruka. Avisa Nationen synleggjer tydeleg korleis dei største gardsbruka dreg ifrå i den interne inntektsskilnaden i jordbruket.

Dette var intensjonen frå Solberg-regjeringa i 2014 då alle grenser vart oppheva, men har vist oss som er opptekne av eit berekraftig og solid jordbruk «over heile landet» at denne jordbrukspolitikken har vore svært skadeleg for norsk jordbruk. Norsk jordbruk er ingen suksesshistorie, og dei som har hevda dette frå ulike talarstolar snakkar kun på vegner av seg sjølv og dei største bøndene.

Ein bærdyrkar eller grønsakprodusent som tek imot fleire millionar kroner over jordbruksavtalen i 2020 representerer ikkje berekraft i norsk matproduksjon. Det gjer heller ikkje dei største mjølkebøndene som ofte produserer store mengder mjølk på leigd areal.

Gardens eigne ressursar greier ikkje skapa slike store volum i norsk jordbruk, og mange mindre gardsbruk har måtta gje tapt for at jordhunger og gigantonomi frå nokre skulle støtta opp om «suksesshistoria. Alle dei største har fått fantastisk draghjelp frå Solberg-regjeringa særleg, men også tidlegare regjeringar har støtta opp om ein slik politikk.

Berekraft, mattryggleik og matsuverenitet må no opp som honnørord dersom det norske samfunnet skal ha sjanse til å koma gjennom alvorlege kriser som den me opplever no, og dei som truleg vil koma i framtida i ei ustabil verd. Då er det avgjerande at inntektene til dei minste og mellomstore gardsbruka vert løfta slik at desse gardsbruka kan vera solide matprodusentar i tida som kjem. Ti mindre gardsbruk i ei bygd er mykje meir verdt enn den eine store!

Hordaland, og Vestland fylke, er det største fruktfylket i landet, men her finn me stort sett berre fruktbruk på under 60 dekar. Dei få store representerer truleg ikkje meir enn 3-4 prosent av gardsbruka, og er allereie langt over det inntektsnivået som samfunnet har sett for arbeid frå jordbruket.

Desse skal ikkje prioriterast når normale jordbrukstingingar blir gjennomførte etter dette Corona-året. Sauenæringa har den svakaste inntekta i jordbruket, og i Hordaland er me mange små og mellomstore sauebruk. Jordbrukspolitisk og som matvaretryggleik er det svært viktig at alle desse sauebruka finst i framtida.

Stortingspolitikarane er no starta opp med diskusjonar om ekstreme leiarløningar i staten og andre store verksemder. Kvifor ikkje også ta grep når jordbrukstilskota skal utbetalast. Truleg hadde mange skattebetalarar sett pris på måtehald også innan jordbruket.

Frå bonde- og småbrukarlag i Hordaland er det fremja forslag om nedtrappingsmodell for å regulera ned tilskota til dei største og betra den interne inntektsskilnaden i jordbruket mellom små og store. Då må inntektene til dei mindre gardsbruka opp med ei kraftig omfordeling av jordbruksavtalemidlar.

Det krevst politisk vilje frå faglaga i jordbruket, frå landbruksdirektoratet og politiske myndigheiter for å arbeida med ein slik modell. Modellen er enkel og ubyråkratisk og for Stortingspolitikarar som ser dei store samfunnsproblema med gigantutbetalingar til einskildbønder, og eit vaklande jordbruk med under 40 prosent sjølvforsyningsevne, må dette vera ein gåvepakke.

Ingen einskild bærdyrkar, fruktdyrkar, grønsakprodusent eller husdyrprodusent burde få lov til å ta så grovt til seg av pengemidlane utbetalt over jordbruksavtalane. Det blir ikkje eit solid og mangfaldig jordbruk av dette, og «suksesshistoria « krev heilt andre nye løysingar- om dei som representerer bønder og det politiske Noreg vil. Det er mykje snakk om inntekter til jordbruket, men den interne inntektsskilnaden er det få som torer å røra ved.