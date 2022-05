Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Strøm er sammen med råvarer og arbeidskraft den desidert viktigste faktoren for norske bakerier og konditorier. Det strømsjokket som har møtt våre medlemsbedrifter ser dessverre ut til å vedvare.

Dersom det ikke kommer noen form for kompensasjonsordning for de ekstraordinære høye strømprisene, vil mange av våre over 70 medlemmer stå i fare for å gå konkurs, og arbeidsplassene til de over 4000 ansatte står i fare.

Bakere har lave marginer, og dersom dagens nivå på strømprisen vedvarer ut året er alt overskudd i bransjen borte, og våre medlemmer går med underskudd. Når vi tillegg ser starten på en stor økning i råvareprisene for korn, ekstraordinære drivstoffpriser og et stigende rentenivå, er situasjonen prekær for en hel bransje.

Våre medlemmer utgjør ofte en verdi langt ut over seg selv for små lokalsamfunn i distriktene. De samarbeider med lokale bønder, og sikrer verdikjeder for norsk matproduksjon.

De har lenge hatt tøff konkurranse fra utenlandske aktører, som har tatt stadig større andeler i det norske markedet, basert på utenlandske råvarer og halvfabrikater som ferdigstekes i Norge.

De norske bakerne som har valgt å ta opp konkurransen har fokusert på håndverk, norske råvarer og samspill med lokale aktører i små og store lokalsamfunn. Det vil være svært trist dersom disse aktørene nå må slå av bakerovnene for godt.

Vi tror ikke norske politikere ønsker en utvikling hvor det er kroken på døra for norske bakere og konditorer. Samtidig er det åpenbart vanskelig å finne gode løsninger som treffer alle. Noe av det fine med norsk politikk ser vi i krisetider.

Vi så hvordan regjering og storting arbeidet i fellesskap i møte med pandemien. Det reddet mange arbeidsplasser. Nå står vår bransje i en virksomhetskritisk situasjon, og vi trenger at de samme politikerne viser handlekraft for vår bransje. 4000 ansatte høres kanskje ikke så mye ut. 70 små og mellomstore bakerier i hele landet er kanskje heller ikke er stort tall. Men vi betyr mye, for svært mange.

Verdien av det våre medlemmer skaper direkte er over 3 milliarder årlig. I tillegg kommer ringvirkningene som ikke enkelt kan måles i kroner og øre. Vi betyr mye for norske bønder, som ser at deres råvarer foredles til ferdige produkter.

For våre kunder som møtes for en god kopp kaffe og bakverk på utsalgsstedene våre. Eller for lokalsamfunnene som trenger hver eneste arbeidsplass de kan få, samtidig som de sammen lager gode opplevelser for både norske og utenlandske turister som ferierer i Norge.

Det er alvor for oss nå. Det har vært klokt å følge situasjonen tett. Og ingen er tettere på strømkrisen enn våre medlemmer. Vi har sakte, men sikkert blitt skjøvet mot stupet, og nå er det snakk om noen få måneder før vi ikke lenger har fast grunn under føttene. Nå trengs det politisk handling, og vi trenger det raskt.