Slutt på ubalanse – Norge er mulighetens land

Landbruks- og matministeren hevder i et debattinnlegg mot undertegnede i Nationen at Frps og Høyres sentraliseringspolitikk ikke fører til ubalanse. Doblinga av kvotetaket av melk er en driver for forgjelding. Dyrere melkekvoter og dyrere leie tapper penger direkte ut av næringa, gir økte kostnader og bidrar dermed negativt til den samla økonomien. For flere som driver med småfe, er den ensidige volumpolitikken med press for stadig større sauefjøs, en av årsakene bak lavere priser og fallende inntekter.

Annonse

Og selv om Frp skulle forsøke å benekte det, viser den faktiske historien at Sylvi Listhaugs sentraliserende kyllingpolitikk brått skviset familier ut av næringa - også raskere enn det mange advarte mot. Som tillitsvalgt Arnt Ove Løvås sa til Nationen etter at konsekvensene for en rekke enkeltpersoner raskt ble et faktum: «Her er ingen vinnere, bare tapere og mange skjebner. Produksjonsøkonomien er kraftig svekket.»

Mens det virker som at Frp og Høyre er opptatt av å tilsløre effektene av ubalanse, ville det vært bedre om de heller stemmer for positive forslag som kan forsterke det norske jordbruket. Slik kan vi øke verdiskapinga på norske ressurser og skape bedre framtidsutsikter for folk i hele landet vårt. I høst fremmet Arbeiderpartiet eget forslag for at Norge skal få en plan for hvordan vi kan forsterke den norske matproduksjonen i møte med store nedbørsmengder, flom og mulige tørkeperioder. Denne saken handler om folks sikkerhet og helse. Vi bør forvente at forslagene blir enstemmig vedtatt. Det blir derfor spennende å se om høyrepartiene er negative eller ei, når saken skal behandles i Stortinget over nyttår.

Så langt har Frps og Bård Hoksruds påstand vært at det ikke nødvendig med en plan for forsterket jordbrukspolitikk. Det er defensivt. Tenker vi oss om, er det egentlig en oppsiktsvekkende uttalelse fra en person som har den flotte og svært viktige oppgaven med å sørge for at vi skal ha nok trygg mat. For Norge er mulighetens land. Vi har aldri hatt mer ressurser enn nå. Vi kan forsterke beredskapen, øke verdiskapinga, ivareta biologisk mangfold med økt beitebruk og sørge for bedre framtidsutsikter for unge folk som ønsker seg ei framtid med matproduksjon som arbeid.

Derfor fortjener folk at vi som folkevalgte, er offensive på vegne av maten og jordbruket også i møte utfordringer som mer ekstremvær. Folk fortjener klok markedsbalansering som kommer oss alle til gode. Det gir arbeidsplasser i hele landet, bedre ressursbruk og bidrar til at alle de som gjør jobben, faktisk får betalt for sin innsats.