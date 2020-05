Slutt å strø salt i såret, Rotevatn!

I sin tid som klima- og miljøminister har Sveinung Rotevatn skrytt uhemmet av norsk rovviltpolitikk. For dem som lever med de største utfordringer knyttet til rovvilt, er det som å strø salt i såret. De som må bære belastningen av nasjonal rovviltpolitikk fortjener respekt, sympati og handling – ikke å bli fortalt at det de opplever i hverdagen ikke stemmer.

Når man skal drive politikk som både skal bevare bestander av de fem store rovviltarter og levende og trygge lokalsamfunn i distriktene, er det viktigste av alt å møte utfordringene med ydmykhet. Vi må erkjenne at det er et stort problem når det over år er sprik mellom Stortingets bestandsmål og registrert bestand og mellom registrert og opplevd bestand. Vi må forstå at det er provoserende når man ikke engang kan bli enige om hvordan «rovvilt som utgjør skadepotensial» skal forstås.

Leksikalsk defineres «potensial» som det «å ha evne i seg til» – altså må «utgjøre skadepotensial» bety «å ha evne i seg til å gjøre skade», ikke «å ha gjort skade». Både forståelsen av virkeligheten og forståelsen av vedtatt politikk er på kollisjonskurs. De store folkedemonstrasjoner vi har sett er en konsekvens av dette. Konsultasjonsordningen mellom Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og USS har vært et godt tiltak for konfliktdemping – men det konstruktive dialogklimaet som har vært de siste to årene er skjørt og kan fort ødelegges av mangel på lydhørhet og handling fra departement og direktorat.

Sonepolitikk der man deler landet inn i soner prioritert for beitebruk og soner prioritert for en eller flere av de fem store rovvilttyper – med tilhørende bestandsmål for disse – er fra et rasjonelt ståsted hensiktsmessig. Men det har store menneskelige – og ikke minst dyrevelferdsmessige – konsekvenser når tidligere områder for utmarksnæringer omdefineres til rovviltprioriterte områder og når rovvilt også i beiteprioriterte områder gis forrang. Bestandsmålene oppleves som «flytende» og det finnes stadig nye argumenter for å sette rovviltnemndenes vedtak til side også når fagmiljøene har meldt at vedtakene er «innafor».

Fakta som Rotevatn legger frem om sauehold i ulvesonen er ikke feil, isolert sett – men han bruker fakta fra forskningen selektivt og det er i seg selv alvorlig. Tap til rovdyr har riktig nok gått ned i ulvesona. Det er fordi tradisjonelt utmarksbeite med frittgående sau i utmark er avviklet der hvor rovdyrene har etablert seg. Det er blitt mer sau i ulvesona, men på andre steder enn før.

Tidligere var sauehold i ulvesona en utkantnæring mens sauen nå finnes lengre sør, nærmere byer og tettsteder og på gårder der saueholdet trolig har mindre betydning for totaløkonomien på gården. Rotevatn nevner heller ikke at mens antallet ulvedrepte sau sank i ulvesonen, så økte antallet ulvedrepte sau utenfor sona.

Nordmenn generelt har en stor grad av tillit til politikere og forvaltning. Men i rovviltpolitikken er denne tilliten tynnslitt. Man opplever at forvaltningen av rovviltpolitikken ikke er i tråd med det som er Stortingets uttrykte vilje. Særlig utfordrende er en betydelig og stabil overbestand i forhold til Stortingets bestandsmål, spesielt på ulv og jerv og at soneringen ikke praktiseres konsekvent – sistnevnte gjelder også for bjørn.

Løsningen på utfordringene som er langt, langt mer omfattende enn det er rom for å beskrive her, er definitivt ikke å skyve ansvaret for hvordan norsk rovviltpolitikk forvaltes over til en «uavhengig klagenemnd». Prinsippet om nærhet mellom politikk og forvaltning og de som berøres av dette er spesielt viktig på et politikkområde der man må se utfordringene også på mikronivå. Da er løsningen verken en uavhengig klagenemnd eller enda større rovviltregioner.

Som på andre politikkområder med høyt konfliktnivå eller sterke nasjonale interesser har våre politikere tradisjon for å finne sammen i brede forlik. Stortingets rovviltforlik har bygget på denne tradisjonen. Tillit, nærhet og involvering har vært stikkord for de rovviltforlik Stortinget har inngått, senest i 2011. Rotevatns endringer i rovviltregimet gjennom uavhengig klagenemnd og større rovviltregioner bryter med denne tradisjonen.

Det vil sannsynligvis aldri bli ro på et politikkområde med to målsetninger som i utgangspunktet ikke lar seg løse samtidig. Da trenger vi en miljøstatsråd som er nær, som møter folket, viser forståelse og utviser handlekraft. For å dempe konfliktnivået må man anerkjenne at de problemene rovviltpolitikken skaper, og som folk i distriktene kjenner på kroppen, faktisk finnes!