Jeg sitter her i kårstua og mimrer om «gamle dager». En gang på 1970-tallet satt jeg sammen med Magnhild Borten og noen andre senterkvinner og jobbet med likestillingsloven. Ved siden av arbeidet med loven, ble det tid til å diskutere andre temaer også.

På den tiden hadde vi fått boka til Rachel Carson, «Den tause våren» (1962) og bøkene til Erik Damman og den nå internasjonale bevegelsen «Framtiden i våre hender» som han startet i 1974.

Veldig mange ble den gang svært opptatt av naturvern, og vi også. Dette med vekst var et spesielt tema som engasjerte oss. Brutto nasjonalprodukt. Vekst, vekst, vi mente det måtte være grenser for vekst. En gang måtte jo veksten stoppe. Den kunne ikke gro inn i himmelen!

Vi tenkte at vi burde begynne å jobbe for null-vekst, for det måtte vi nok gjøre en eller annen gang likevel. Da kunne vi like godt begynne med det samme. Jo lenger vi ventet, jo vanskeligere ville det bli.

Det var den gang Senterpartiet hadde slagordet: Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. Dette var for meg en vesentlig grunn til å melde meg inn i Sp.

Men så fikk vi oljen!!!

Jeg har aldri glemt dette gode og framsynte slagordet. Nå er temaet om å forvalte bedre blitt aktuelt igjen som aldri før. Jamfør «Sløsesjokket» på Nrk1.

Jeg håper Senterpartiet kan ta opp igjen det gamle slagordet med å «Ta hele Norge i bruk». Jeg vil oppfordre alle og enhver til å ta tanken innover seg at vekst er å forvalte bedre.