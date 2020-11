Slik vil jordskifteretten bli mer effektiv

Det er lang saksbehandlingstid, krevende rekrutteringssituasjon til embeter og behov for mer effektive saksbehandlingsregler.

Jordskifteloven er gjort gjeldende for alle typer eiendommer om ikke annet er bestemt. Vi ser en økning av jordskifte i urbane områder. I tillegg er det fortsatt mange uløste problemer på landsbygda. Det er ingen grunn til å tro at antall saker blir færre i framtida. Det er bra, siden jordskifteretten finner løsninger på utjenlige eiendomsforhold.

I 2010 var det 93 jordskiftedommere. Ved siste årsskifte var dette tallet redusert til 76. Drøyt 1700 saker lå på venteliste og gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2019 var 16 måneder. Mellom de enkelte jordskifterettene var det store forskjeller i saksbehandlingstid. For brukerne av jordskifteretten kan tida fra saken blir krevd til den er avgjort ta mer enn to år. Det er for lang tid.

Gitt at jordskifterettene ikke får flere dommere, må det gjøres endringer. Uavhengig av organiseringen av jordskifterettene trenger domstolen mer dømmende kapasitet. Hvordan skal vi få det til?

Det er i dag 34 jordskifteretter og ved ti av disse er det felles ledelse. Det vil si at en jordskifterettsleder administrerer to jordskifteretter. Vi nærmer oss den ordningen som ble kalt fylkesjordskiftekontor og som ble avviklet i 2002.

Fylkesjordskiftesjefen var jordskiftedommer og øverste administrative leder av jordskifterettene i sitt fylke. Det var 17 ledere (Oslo og Akershus var en enhet). De fylkene med flest jordskifteretter hadde 4 kontorsteder. Dette var en effektiv måte å administrere jordskifterettene på. Flere dommere kunne konsentrere seg om saksavvikling og dømmende virksomhet. Dette var en god ordning som jeg anbefaler.

Som vedlegg til Domstolkommisjonens siste delutredning (NOU 2020: 11) fulgte forslag til forenkling av saksbehandlingsreglene i jordskifteloven, med vekt på effektivitet. Utredningen foreslår blant annet å utvide rettsmeklingsordningen. Ved å innføre såkalt «jordskiftemekling» vil det være mulig å inngå avtale om en bestemt løsning av jordskiftesaken. Effektivt for domstolen og til det beste for partene. Dette må følges opp.

I en struktur med flere avdelingskontor vil det fortsatt være små fagmiljø. Slik har det alltid vært i jordskifterettene. Med større variasjon i sakstypene er det behov for faglige støttesystemer.

Domstoladministrasjonen må være pådriver i utviklingen av fagsystemer i samarbeid med jordskifterettene. Prioriteres dette vil det kunne gjøre at vi kan beholde kontorstedene.

En organisering med færre ledere, sammen med utviklingen av gode faglige støttesystemer og forenkling av saksbehandlingsreglene, vil gjøre jordskifterettene mer effektive og robuste.