Slik kan Meraker Brug-kjøpet komme skogeiere til gode

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det ble nylig kjent at staten via Statskog kjøper Meraker Brug for 2,65 milliarder kroner. Statskog blir dermed eier av det som frem til nå var en av de største private eiendommene i Norge på 1,3 millioner mål. Norskog mener prinsipielt at det ikke er en statlig oppgave å eie og drive skog; det kan private gjøre vel så godt.

Les også: Mener kjøpet av Meraker bryter med alle forventninger

Meraker Brug er en stor og velarrondert eiendom, noe som gir et godt driftsgrunnlag og eiendommen bør derfor ikke splittes opp. Få private kunne kjøpt denne eiendommen, men kjøpet kan likevel komme private skogeiere i store deler av landet til gode.

Statskog eier skog i hele Norge, og salg av skogareal av en tilsvarende størrelse vil hjelpe lokale skogeiere til å styrke sitt arealgrunnlag. Ikke minst Sp burde være en pådriver for dette. Mange skogeiendommer er i dag oppdelte og fragmenterte, og kjøp av nærliggende skogareal vil bidra til en mer effektiv og lønnsom skogforvaltning.

Annonse

Salg av tilsvarende skogareal ble gjort når Statskog kjøpte Borregaard-skogene, og det samme bør definitivt gjøres nå.

Les også: Mye gull for litt grønne skoger

Meraker Brug er en kompleks eiendom med mange verdielementer, så det er derfor krevende fra utsiden å mene noe konkret om kjøpesummen. Men prisen er uomtvistelig høy i norsk målestokk, og jeg er helt sikker på at avkastningen vil være langt under to prosent for denne investeringen.

Les også: Bondelaget vil at Meraker Brug skal bli statsallmenning

Staten kan ikke kreve at private investorer skal legge til grunn et høyere avkastningskrav for investering i skog enn det de selv gjør. Vi forventer derfor å se en lavere kalkulasjonsrente nede på to-tallet ved erstatning til grunneiere ved ekspropriasjon og vern av skog. Vi forventer også at regjeringen skrinlegger sin plan om å innføre priskontroll for skogeiendommer, deres egen agering i markedet tilsier dette. Noe annet vil være ulogisk og grense til hykleri!