Slik kan det skapes nye arbeidsplasser i jordbruket

Det finnes mulighet for nye arbeidsplasser i jordbruket ved å re-etablere jord som ble lagt ned, helt fra tiår siden. Hundretusener dekar ligger brakk. Det, mens selvforsyningsevnen i Norge er farlig lav. Halvparten av maten vi konsumerer er importert og det koster milliarder.

Kommer det en tørkesommer, som også vil ramme naboland som eksporterer til oss, vil vi få oss en trøkk.

Det importeres sesongarbeidere til grøntsesongen. Norsk ungdom på re-etablert jord kan erstatte det .I en dokumentar på NRK i septemebr i fjor viser Sofia Maria Bang Elm i Lesja at det går an å leve av grøntproduksjon på lite areal. Hun drifter 2,5 dekar leid jord og tjente kr. 250 000 i andre driftsår, som var 2018.

Lesja er en fjellbygd, så hun sår i drivhus og planter ut etter været. Dokumentaren viser at hun tidvis ikke kunne produsere ukekasser nok. Det ville kanskje ikke lykkes med vanlig produksjon, men hun dyrker økologisk, og de produktene smaker bedre. Restauranter har kontraktdyrking med bønder som driver økologisk.

Det finnes ungdom nok, som vil satse på jordbruket. Videregående har naturbruklinje og har utdannet titusener av potensielle jordbrukere. Siste tall, over 4000 i 2019. Mange søker et bruk, men de er ikke markedsvare. Dessuten trengs det en rettferdiggjøring etter en politikk som fremmet nedleggelser gjennom tiår.

Samtlige partier på Stortinget var/er med på det. Det er ikke fornuft i å fremme nedleggelser som gjør ungdom til økonomiske flyktninger fra bygda, som må søke til byer og tettsteder for jobb, og er kanskje blant de som er permittert eller sagt opp nå. Sentraldirigering til nedleggelser foregår også i 2020. Leserbrev har vist til anslag mot mindre melkebruk og dyre krav til renovering av disse.

Vestre Slidre og Vang kommuner lanserte i 2017 et treårig rekrutteringsprogram for re-etablering av nedlagte småbruk. Det er dyrt å renovere, men det trengs ikke å bygges eller renovere melkefjøs. Gradvis egenproduksjon, vil etter hvert erstatte milliardene til matimport. Rundt 65 milliarder i 2020. Effektivisering med roboter er også i sikte til hjelp.

Det ringer en klokke om at det ikke står så elendig til med økonomien i jordbruket som sagt, ettersom fem jordbærbønder kunne spleise på fly for å hente plukkere fra Vietnam. Det gir inntrykk av mulighet for omdisponering av de rundt 16 milliardene i statlig jordbruksstøtte, så re-etablering kan tilgodeses.

Landbruk-og matdepartementet er kontaktet om mitt ærend. Men hvordan man enn snur og vender på det, er Norges Bondelag rådgiver for politikere og media, så jeg går like så godt rett på sak med forslaget om nye arbeidsplasser i jordbruket til Norges Bondelag , og tillater meg å be om et svar, for uten debatt står vi på stedet hvil.