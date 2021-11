Slik håndhever Mattilsynet regelverket

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Mandag 15. november hadde Christoffer M. Nielsen i Marquart Nielsen Solution AS en kronikk på trykk i Nationen under tittelen «Egendynamikk i Mattilsynet». Her kommer han med en rekke påstander om Mattilsynets arbeid, blant annet at vår egenforståelse av regelverk ikke er riktig. Mattilsynet ønsker å bidra med noen oppklaringer om hvordan Mattilsynet håndhever det regelverket vi forvalter.

Mattilsynet er et forvaltningsorgan som har fått i oppgave av Stortinget å føre tilsyn og fatte vedtak etter blant annet matloven og dyrevelferdsloven. Vi deltar også i regelverksutviklingen av forskrifter som utdyper kravene i loven. Kravene skal bidra til å sikre trygg mat og friske dyr. Virksomhetene skal følge kravene i regelverket, og Mattilsynet skal gjennom offentlig kontroll påse at dette faktisk skjer.

Dersom Mattilsynet på tilsyn finner noe vi mener ikke er i tråd med reglene hos virksomheten, vil vi sende et varsel om vedtak. Virksomheten får en frist til å uttale seg om både varselet og grunnlaget for det. Altså har de mulighet til å si fra om de mener at Mattilsynet har behandlet saken feil før vedtaket fattes. Disse tilbakemeldingene vil alltid vurderes, uansett om Mattilsynet er enige i dem eller ikke.

Etter at vedtaket er fattet, har virksomheten en mulighet til å klage til Mattilsynet hovedkontor. Retten til å klage fremgår tydelig av forvaltningsloven, og skal sikre en uavhengig overprøving av saken.

Dersom virksomheten fortsatt er uenig i vedtaket etter at hovedkontoret har behandlet det, kan de bringe vedtaket inn for domstolene. Da vil retten kunne behandle og avgjøre om Mattilsynets vedtak er gyldig.

Med mange medarbeidere i hele landet er det viktig for Mattilsynet å sikre enhetlig forståelse av regelverket. Vi gjennomfører derfor regelmessig opplæring i fagspesifikt regelverk, og har egne arenaer for faglig erfaringsutveksling.

Som Nielsen er inne på, fikk Mattilsynet kritikk for flere forhold knyttet til hvordan vi utøver den offentlige kontrollen på i den eksterne granskingen KPMG gjennomførte. I etterkant av denne granskingen har vi iverksatt en rekke tiltak.

Siden våren 2020 har Mattilsynet lagt igjen en kvittering hos virksomhetene vi er på tilsyn hos. På kvitteringen oppsummeres det vi har observert på inspeksjon, og vi går gjennom funnene med virksomheten før vi drar derfra. Det er observasjonene på tilsynskvitteringen vi legger til grunn når vi vurderer om virksomheten følger kravene i regelverket eller ikke, altså om det skal fattes vedtak.

Høsten 2020 innførte vi også kvalitetssikring av inspeksjonsrapporter. Dette gjøres enten av en av våre ledere, eller av en annen medarbeider hos oss som har fått dette ansvaret. I saker der det fattes avgjørelse som har stor betydning for virksomheten skal en leder, eller en som har et spesifikt delegert ansvar, signerer vedtaket.

Mattilsynet følger god forvaltningsskikk og har etiske retningslinjer. I løpet av 2021 har alle våre medarbeidere deltatt i etikk og habilitetstrening, som skal gjøre dem i stand til å bruke disse etiske retningslinjene i praksis. For all offentlig virksomhet er det forbud mot usaklig forskjellsbehandling og mot å legge vekt på usaklige utenforliggende hensyn. Dette gjelder også for Mattilsynet.

Våren 2021 ble Mattilsynets hovedkontor omorganisert. Ett av tiltakene som ble gjennomført var å etablere en egen klagesaksenhet på hovedkontoret. Dette sikrer at vi har dedikerte ressurser til klagesaksbehandlingen og at sakene ses i sammenheng på tvers av fagområder. Gjennom en egen klagesaksenhet får vi også et tydeligere bilde av områder hvor det klages mye, slik at vi kan veilede bedre, eller endre praksis dersom klagesakene viser at vi håndhever regelverket på en feilaktig måte.

Dialog med næringene er et prioritert område for Mattilsynet. Gjennom en tett dialog med næringsorganisasjonene og virksomheter får vi nyttig informasjon om ulik eller for streng praktisering av regelverket. Da kan vi gjøre nye vurderinger, sjekke ut med andre EU-land og endre praksis hvis det er behov for det.

Mattilsynet er gitt ansvaret for å fatte vedtak som er svært inngripende for dem det gjelder. Dette ansvaret tar vi på alvor, og det løpende arbeidet med å sikre god forvaltningskvalitet er derfor prioritert. Mattilsynet har gode interne og eksterne systemer som ivaretar våre tilsynsobjekters rettssikkerhet, derfor mener vi det er feil når Christoffer M. Nielsen hevder at rettsikkerheten til våre tilsynsobjekter er truet.