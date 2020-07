Slakteritomta på Forus – ei gullgruve for Nortura?

Nationen har fleire gonger omtalt planar om nedlegging og flytting av aktiviteten i Nortura. Blant anna har konsernet planar om å leggja ned anlegget på Forus i Stavanger og byggja nytt slakteri i Hå kommune og flytta pølseproduksjonen til Tønsberg.

Nortura har nå bede Stavanger kommune om ei områderegulering av den 110 mål store tomta selskapet har på Forus. Dette viser at leiinga i Nortura lir av den same sykja som mange andre bedriftsleiarar og økonomar har nå for tida: Sal av tomter som dei trur dei skal få høg pris for.

Andre eksempel på realisering av tomteverdiar:

NRK har alt har gjort avtale om å selja tomta der dei held til i dag på Marienlyst i Oslo.

Helse sør-øst vil selja området der Ullevål sjukehus held til i dag. Helseføretaket med tilslutning frå helseminister Bent Høie vil byggja nytt sjukehus på Gaustad lenger borte frå sentrum.

Det er grunn til spørja: Har personell/kompetanse og bygningar/utstyr ingen verdi? På Forus arbeider det 550 menneske (Aftenbladet 22.6) i eit moderne anlegg der det både er slakteri og foredling av produkt.

Skal desse mista arbeidsplassane for at Nortura skal få selt tomta si på Forus?

Er tanken på gevinst frå tomtesalet i seg sjølv forklaringa på at Nortura vil leggja ned slakteriet og produksjonsanlegget på Forus?

Media melder om store areal i ledige næringsbygg i Stavanger-området. Kor stort er eigentleg behovet for nye tomteareal? Er det så sikkert at salet av tomta på Forus blir ei gullgruve for Nortura?