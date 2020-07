Slakteriet på Gol – Hvem bestemmer?

Hva er det som skjer? Med noe erfaring fra styre og stell i Samvirke har jeg sett litt. Er du uenig med ledelsen kan det fort være slutt på å spise kirsebær med de store. Du er i faresonen og veien ut av styret er da kort. Jatter du med, kan framtida og karrieren bli lys og langvarig i dette systemet. Ja, til det går ad undas.

Til sammenligning er det fristende å nevne. Når Norske Skog dreiv oppkjøpsraid i utlandet på 90-tallet satt skogeierne tafatte på sidelinja, vi var mange som var imot, men blårussen blei for sterke og fikk vilja si. Vi veit hvordan det gikk, rett i dass, og milliardene forsvant som dugg for sola. Eierne blei satt sjakk matt, de fikk høre at her hadde de ikke nok "kompetanse "mens sjefene og ekspertene som burde fått avskjed på dagen, fikk sine fallskjermer og bonuser. Medlemsdemokratiet blei satt ut av spill.

Nå må vi ha lært og dette må ikke skje igjen. Derfor må Gol-saken tas bredt opp før det er for seint. Slakteriet på Gol må ha livets rett og skal bestå.

Annonse

Det store og såkalt robuste holder ikke mål direktør. Vi bønder driver en biologisk produksjon med alt det innebærer. Skal dyra kjøres landet rundt? Økonomene får sikkert lønnsomhet i det også.

Hvem har bygd opp slakterisamvirke? Jo, det er bøndene som før måtte gå med lua i hånda til den private slakteren for å få solgt sauen eller oksen sin. Derfor gikk de sammen og bygde sitt eget slakteri og distribusjon for å bli sterke og få markedsmakt. Nå har det blitt så stort at den aktive bonden har mista oversikt og styringa, og trives derfor best på traktoren og fjøset.

Er det ikke plass til et slakteri i Hallingdal med omegn, er det etter min mening heller ikke plass for Samvirke lenger.

Nå er det alvor og nå må det reageres. Bøndene i område som sokner til Gol må komme sammen og vise konsernledelsen hvor skapet skal stå. Bare bøndene sjøl bestemmer det. Punktum.