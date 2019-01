Slakt kua – redd miljøet

Det viktigaste er, som mange har sagt, systemomlegging. Kva det vil seia, er det ikkje så lett å peika på. Men at det skulle ha noko å gjera med omlegging av landbruket, er ei sørgjeleg misforståing.

Dei som er bekymra for utslepp av metan frå husdyra våre, burde kanskje vera like bekymra for at me menneske pustar ut CO₂, og såleis aukar drivhusgasseffekten. Løysinga kunne berre vera, som med buskapen, at me ikkje fanst. Og sanneleg vil det vera ille om klodens allereie for høge folketal skal stiga endå mykje meir.

Det er ikkje bruken, av lunger og fordøyingssystem, heller ikkje av bilar og fly, som er problemet, det er det at dei finst. Folketalet burde ikkje stiga. Kva med dyra? Det forkjærte med at norske husdyr blir trekt inn i miljødebatten, er at ein overser millionane med villdyr i Afrika. Tusen på tusen av sebra, endelause flokkar med gnu kryssar Serengeti, som berre er eitt av områda der dei finst. Andre stader på kontinentet er elefantane framleis talrike, sjiraffane gjer òg sitt for å beita ned skogen.

Sjølv har eg lite sans for flodhesten – der er det metanutslepp der, frå ein koloss som visstnok skal vera det farlegaste dyret i Afrika. Men kanskje har den ein viktig rolle i økosystemet – kva veit eg. Skulle dei ikkje finnast, alle desse dyra? Det ville vera interessant om Trygve Refsdal ville ytra seg om dette.

Poenget er at dei finst. Bilar og fly finst, datamaskinar og bensin finst. Det er ikkje bruken, men produksjonen, som er problemet. Det er skremmande å lesa ei overskrift i Klassekampen 2. januar; «Folket støtter oljeleting». Alt snakket om reduksjon av utslepp, om bilfri by etc., det prellar av, ser det ut til. Heldigvis er undersøkinga basert på berre tusen spurde, så me får håpa det ikkje stemmer at over halvparten av oss vil at det framleis skal leitast etter olje. Alt mens velmeinande miljøforkjemparar vil ha bilen parkert i dag.

Det beste kan vera det godes fiende, heiter det. Slik trur eg det er i miljødebatten. Eg er ikkje miljøskeptikar, men eg er skeptisk til miljømisjonærar. Det må skje ei systemomlegging, men det kan ikkje skje i dag. Kua kan ikkje slutta å prompa, eg kan ikkje slutta å pusta, naboen kan ikkje la bilen stå i dag. Det er ikkje bruken som er problemet, det er at tinga finst. Det produksjonen av dei som må ta slutt, eller leggjast heilt om, dersom det let seg gjera.

Produksjonen av t.d. bilar, også elektriske, forureinar kanskje meir enn bruken. Slik med alle umistelege sivilisasjonsgode me omgir oss med; det er det at dei finst, som er problemet. At det blir brukt kol til oppvarming og kraftproduksjon er ille, at det stadig blir funne meir, er verre. Når energiselskapsadvokatane hevdar at olje og gass er løysinga, hyklar dei, og veit det. Ein ting er å bruka opp det me har funne, det er fornuftig. Det er noko heilt anna å stadig leita etter nye område for produksjon.

Det er produksjonen av bilen og flya og toga og kjøleskapa og elektronikken som er hovudproblemet. Våpenproduksjonen burde vera eit viktigare emne i miljødebatten enn kupromp. Den høyrer me lite om. Her er også bruken viktigare enn på dei fleste andre område. Først når forureiningskonsekvensane av våpena blir hovudsak, får miljøet reell hjelp.