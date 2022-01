Skuppe og skuff, næppe, bukt og vintrakast

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Norske bygder har eit mangfald av dialekter i levande bruk, og noen ord er sjeldnare på prent enn andre. Fotspenne, beinlykkje og løkk er døme på slike ord. Dei skildrar alle det same; dei er dialekt-synonym.

Og kva er det nå alle desse merkelege orda tyder? Jo, dei er ord for å brette dyna dobbelt omkring føtene i fotenden av senga. Sjølv bor eg i Odalen, og eg er vaksen opp med at det heiter «beinskuppe». Men det er fordi mor mi er frå Nord-Odal, for i Sør-Odal, her eg bor, heiter det «beinskuffe». Dialektgrenser er av og til uransakelege!

I samband med eit bokprosjekt eg held på med, om «søvnens kulturhistorie», fatta eg interesse for alle desse dialektvariantane. Eg var på feltarbeid i Trøndelag, for å sjå på ulike sengetypar og overbreisler i Orkladalføret.

Min gode venn og kollega, Jon Fredrik Skauge, tok imot meg på Rennebu bygdetun, der museumslaget hadde dugnad. Vi fekk sjå på alle dei fine sengene, med gjestesenga som fløymde over av ei bølgande edderdundyne, som eit høgdepunkt.

Men på stugguloftet, der sto «fussenga» klar, slik ho hadde stått klar for farande folk før i tida. I den låg ein skinnfell, og to av dei frivillige sto attmed oss mens vi studerte, prata og fotograferte. Så sa den eine til den andre: «Du bruka vel fotbukt, du òg?» «Hæææ?» Ho var litt tunghørt, så han tok oppatt spørsmålet.

Like dårleg gjekk det. «Bruka du fotbukt?» sa han, enda høgare. «Å, mene du lykkj?» Svaret kom kontant. Så viste det seg at ho var frå nokre meter lengre opp i dalen, og der sa dei slett ikkje «bukt», dei sa «lykkj». Berre dei fekk rett ord på saka, så var dei samde.

Ein del av orda er logiske. «Fotlykkje, fotløkke, lykkj og løkk» er alle ord som skildrar den lykkja som blir på skinnfellen eller dyna. «Fotbukt» blir på same viset forståeleg. Vestlendingane tar heile årstida inn over seg, og kallar det «vintrakast». «Hus» og «skuff» blir meir som noe ferdig å putte beina inni, mens «loke» og «næppe» er vanskelegare å forstå.

Og ordet frå mi eiga dialekt, «skupp» eller «skuppe», det veit eg slett ikkje kva kommer av, men kanskje har vi fått det frå Sverige, for der seier dei «skoppa» om den same bretten. Men da er «skuppen» helst på eit forkle som blir bretta opp nedanfrå så det går å bera med seg noe.

Når noen kallar dynebretten for «bosso», så har dei same ordet på bretten, som mange andre har for heile madrassen, og særleg om den dæla som blir der du ligg. I tidlegare tider, da madrassen var av halm, var det lettare å gjera tydeleg «boso» eller «busu». Med «fotspenne» er det på same viset. Mange plassar er det ordet for fjøla som er i fotenden av senga, mens det altså i Vest-Oppland har gått over på dynebretten.

I fyrste del av 1900-talet var kartografi ein viktig metode for kulturvitskapane. Ein trudde at ordlikskap i skilde område kunne forklare tidlegare kontaktvegar. I dag er dette faghistorie, men det er stadig moro å sjå korleis dialektord for noe så kvardagsleg som ein måte å brette dyna på, skil seg frå ei bygd til ei anna.

For boka mi om søvnens kulturhistorie er det nok vel så viktig, det mange fortel om kvifor dei brukar ordet. Jo, det er fordi dei minnes så vel at noen laga «beinlykkje» åt dei da dei var små. Påfallande ofte er det ei bestemor dei minnast.