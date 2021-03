Landbruksdirektoratet har lagt fram sitt forslag til ny nøkkel for hvordan de regionale miljøvirkemidlene (RMP) skal fordeles mellom regionene. Tilskuddene var på totalt 550 millioner kroner i 2020.

Den foreslåtte fordelingsmodellen baserer seg grovt sett på å fordele miljømidlene mellom fylkene på grunnlag av hvor mange dekar dyrka mark fylket har, og hvor mange produksjonsdyr. Til sammen blir det en voldsom skjevfordeling til fordel for husdyrtette områder, på bekostning av områder med andre miljøutfordringer.

Aller først må vi ta den vanskelige diskusjonen om hva RMP- ordningen skal være.

RMP-midlene samler minst 15 tidligere, mindre tilskuddstyper til én tilskuddspott. Dermed har vi én pott som inneholder penger til virkemidler for veldig ulike tiltak, der behovene for hvert tiltak varierer mye over landet.

Når direktoratet nå forsøker å lage en fordelingsnøkkel som skal basere seg på like kriterier for hele landet, ender de med å gjøre det mer urettferdig enn i dag.

Midlene brukes til tiltak som er ulike, og fremmer ulike formål. Det kan handle om å bevare biologisk mangfold, kulturlandskap og kulturminner, ved å for eksempel gi tilskudd til setring eller slått i bratte bakker.

Miljøretta tiltak handler om å redusere bruken av kjemiske plantevernmidler, avrenning til vann, og utslipp til luft. Her i Akershus og Østfold bruker vi det aller meste av RMP-midlene til å hindre avrenning til sårbare vassdrag og kyst. Etter 20 års erfaring ser vi at det virker, men de må forsterkes for et stadig mer krevende klima.

Kulturlandskapstiltakene er viktige for landbrukets omdømme, og for landet som destinasjon.

Slik den nye fordelingsnøkkelen er lagt fram, er det umulig å på samme tid styrke tiltak som hindrer utslipp og tiltak som oppfyller andre samfunnsoppdrag.

Med de endringene i fordeling mellom fylkene som nå er foreslått, vil Oslo/Viken få 10 prosent mindre av de totale midlene enn vi fikk i 2020. Hos oss har RMP-tiltak for å redusere avrenning til vann vært underfinansiert i mange år.

Bøndene i våre områder har bidratt mye til å redusere forurensinga av vannområdene. Vi står i stor fare for å få dårligere økologisk tilstand i vannområdene igjen.

Et regionalt miljøprogram har de beste forutsetninger for å ta tak i lokale og regionale miljøutfordringer. Da er det uforståelig at Landbruksdirektoratet ikke tar med faktorer som gjør nettopp det.

Her er det viktig å huske at vi har en klimaplan i landbruket, og en avtale med regjeringa, der det å stoppe utslipp fra jordbruket bare blir viktigere framover. Her er RMP-ordningen en viktig finansieringskilde, og en premissgiver for hvor vellykka arbeidet med å stoppe utslippet fra åker blir.

Vi mener at dette forslaget er lagt fram uten å ta den virkelig viktige diskusjonen: Hva skal RMP-ordningen være? Hvilke tiltak skal den støtte opp om?

Vi mener at tida er moden for å dele ordningen i to: En ordning for kulturlandskaps- og kulturverntiltak, og en ordning for miljøtiltak. Det er så store forskjeller mellom fylkene i hva som er målet for bruk av RMP-midler at det blir galt å ha en overordnet nasjonal fordelingsnøkkel som ikke tar hensyn til de ulike målene.