Dette gjelder spesielt for ideelle organisasjoner innen mat og landbruk. I en tid da matsikkerhet og økt norsk matproduksjon står øverst på dagsordenen, velger regjeringen å kutte betydelig i støtten til organisasjoner som jobber med nettopp dette. Og i en tid da det grønne skiftet trenger drivkraft fra alle hold, er det medlemsorganisasjonenes arbeid med dette som utfordres.

Har regjeringen overhode innsikt i sivilsamfunnets viktige rolle i brytningstider som dette?

Det virker som om regjeringen ignorerer disse organisasjonenes innsats for å oppnå viktige landbrukspolitiske mål som regjeringen selv har satt. Blant annet rekruttering til landbruket, utvikling av nye grønne næringer og økt verdiskaping basert på våre naturressurser.

Når alle kostnader øker, og andre bidragsytere sannsynligvis vil gå over på sparebluss, burde det offentlige kjenne sitt ansvar for et aktivt, levende og demokratisk sivilsamfunn. Et sivilsamfunn som kan bidra med nytenkning, løsninger og kunnskap når det trengs som mest. Et sivilsamfunn som skaper aktivitet i en grad som det offentlige aldri kan dekke opp på andre måter.

Regjeringen foreslår å kutte i overkant av syv millioner kroner til disse organisasjonene. Forsvinnende lite i den store sammenhengen, men midler av svært stor betydning for den enkelte organisasjon. Verdien av midlene som investeres gjennom denne støtten mangedobles gjennom den aktiviteten som legges ned av ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere.

I Norges Vel har vi over 200 års erfaring som utviklingsorganisasjon for norsk landbruk og matproduksjon. Med dagens ord kan vi si at vi er Norges første inkubator, og har gått i bresjen for mange av nyvinningene norsk matproduksjon i dag tar for gitt.

Sivilsamfunnets rolle handler om mer enn å ivareta et mangfold av meninger og perspektiver. Dette er viktig, men langt fra dekkende i forhold til vårt totale samfunnsbidrag. For vår del bidrar vi til både innovasjon og næringsutvikling, og vi tar på oss viktig utviklingsarbeid innen landbruket.

Støtten fra Landbruks- og matdepartementet har gjort det mulig for Norges Vel å hjelpe landbruket til mer bruk av fornybart som solenergi og biogass. Vi har utviklet lokale verdikjeder, nybrottsarbeide innen plantegenetisk mangfold, utviklingsarbeid for fjellandbruket, og arbeid med jordhelse og karbonlagring i jord. Vi har gitt innvandrerkvinner arbeidstrening med jobbmuligheter i matsektoren. Og mye mer.

Vi har alle forståelse for at tiden krever harde prioriteringer og et strammere budsjett. Men at Senterpartiet og Arbeiderpartiet virkelig mener at dette er tiden til å vingeklippe de ideelle kreftene ser vi på med vantro. Nå ligger budsjettet til behandling i Stortinget, og vi håper budsjettpartnere og opposisjon setter en stopper for regjeringens naive tilnærming til sivilsamfunnet i denne omgang.