Det jeg vet er, at jeg helt sikkert heller vil eie et lykkelig barn enn et luksushus i London.

I 2017 anslo Bent Høye at hvis vi spiste etter kostrådene ville vi kunne spare 154 milliarder i framtidige helsekostnader. I 2017 brukte vi 157 milliarder til kjøp av mat (SSB), det vil si at all mat kunne vært gratis.

Helseutgiftene våre var 360 milliarder (2018), og WHO bekrefter at halvparten er knyttet til mat, slik som: overvekt, diabetes type 2, betennelser, hjerte- og karsykdommer, slag, allergier, intoleranser og noen kreftformer.

Vi vet hva vi skal gjøre, vi gjør det ikke. Vi spiser feil og for mye. Derfor må vi starte tidlig. I barnehagen og på skolen. Vi må forme vanene og preferansene for riktig mat tidlig. Det gjør vi gjennom gjennomtenkte måltider i barnehage og skole. De må smake godt og gjøre godt, både for barn og samfunn. Det må gjerne koste, for her kan vi bruke oljefondet.

Jeg vet at det er å banne i kjerka å si «bruk av penger» og «oljefond» sammen. men oljefondet skal «sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning … slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode». Med oljefondets egen logikk, er det en god investering?

Veksten i fondet er mer enn ett statsbudsjett per år, 1350 milliarder, 10 ganger innsparings-potensialet på riktig mat. I dag er det penger i oljefondet til 4000 år med skolemat. Jeg mener vi skal bruke 13.5 milliarder (ikke 2.2 som AP sier), 1 prosent av den årlige veksten, 1/1000 av fondet.

I dag investeres alt i utlandet og en usikker fremtid kan betyr store tap. Det gir ikke en investering i framtidig helse. Reduserte helsekostnader med 20 prosent av potensialet i gode måltider for alle < 18, vil gi større avkastning enn oljefondet, 13.5 milliarder vil gi 27 milliarder tilbake. De samme pengene i fondet ville gitt 6 prosent (fondets avkastning), eller 81 millioner. Mat gir 45x så mye når vi lager et samfunnsregnskap med tidsforskyvning.

Alle sparepengene i konjunkturavhengige tiltak er risiko, det er ikke investering i infrastruktur. Vi kan legge føringer på innføring av mat barn under 18, målt i reduserte klimagassutslipp fra mat, mindre svinn, bedre emballering, slik EAT-rapporten sier (mer grønnsaker og fisk, mindre kjøtt).

Innsparing kommer også fra redusert mobbing, bedre læring og økt trivsel i skolen. Investeringen gi mindre bruk av Nav-tjenester på alle nivå og mindre belastning på barnevern og kriminalomsorg. Kvantifiser alle bidragene og regn om i penger slik at investeringene kan sammenlignes.

Det jeg vet er, at jeg helt sikkert heller vil eie et lykkelig barn enn et luksushus i London.

Verden skriker at vi må bremse den globale oppvarmingen og maten står for 20-25 prosent av utslippene. Vi kan nå klimamålsetningene i matkjeden, men vi må spise annerledes. Vi må endre holdninger og atferd og det er vanskelig alene, i fellesskap går det bedre, da får vi avkastning som overgår 6 prosent i oljefondet.