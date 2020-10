Hvis du vil slutte å være bekymret, Nikolai Astrup, må du gjøre noe med det.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) uttrykker i Nationen 28. oktober bekymring for at så mange skoleledere melder at de ikke har sett noe til koronapengene staten har bevilget. Han er redd kommunepolitikerne ikke har brukt kompensasjonen som den var tiltenkt.

Skolenes landsforbund er mer forbauset over at Astrup og regjeringen ikke så denne komme. Vi kunne ha fortalt ham at det ville gå akkurat slik. Og det har vi også gjort overfor regjeringen en rekke ganger.

Fra første stund det ble snakk om kompensasjon til kommunene, har vi bedt om øremerkede midler til skoler og barnehager. Gang på gang har vi i Skolenes landsforbund sagt at det som nå har hendt, ville hende. Vi har gjort det i både fysiske og digitale møter med regjeringsmedlemmer, gjennom direkte brev til statsråder og gitt høylytt uttrykk for vårt syn i avisspalter, TV-debatter og sosiale medier. Dette er en grundig varslet katastrofe.

I min kommune, Karmøy, la rådmannen nettopp fram et forslag som innebærer et kutt på nesten 18 millioner i skolen neste år. Barnehagene skal kuttes med over 12 millioner.

De neste fire årene økes dette til henholdsvis nesten 60 og 44 millioner. Hadde noe av kompensasjonen vært øremerket skoler og barnehager, kunne vi i det minste redusert kuttet. Regjeringens sulteforing av kommuneøkonomien får ta mesteparten av skylden for resten.

Min kommune er ikke den eneste som planlegger å kutte. Daglig kan vi lese om kommuner som Stavanger, Trondheim osv. som planlegger kutt. Det kan bli vanskeligere å finne kommuner som ikke kutter i skoler og barnehager enn det motsatte.

Så, Astrup. Hvis du vil slutte å være bekymret, må du gjøre noe med det. Få regjeringen til å øremerke framtidige kompensasjonsmidler til skoler og barnehager. Dere har verktøyet. Bruk det.