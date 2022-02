Skolefrukt kan gi elevene gode kostholdsvaner

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Grunnlaget for ordningen i Norge er å stimulere til økt inntak av frukt og grønt blant grunnskoleelever og bidra til gode kostholdsvaner.

Å tilby skolefrukt er et enkelt folkehelsetiltak for barn og unge som bidrar til bedre folkehelse. Vi vet at Skolefrukt kan være med på å øke inntaket av frukt og grønt hos elever som deltar i ordningen. Dette viser også tidligere forskning. Skolemåltidet har betydning for fysisk og psykisk helse.

Det bør legges til rette for måltider som fremmer matglede, sosialt samvær, trivsel, god helse og gode vaner som barn og unge kan ta med seg inn i sitt voksne liv. I tillegg påpeker forsker Bente Øvrebø i Universitetet i Agder til Nationen at gratis skolefrukt kan føre til et bedre kosthold over tid.

Undersøkelsen 5 a day Europe 2021 (kilde: Kantar) viser at barn og unge spiser for lite frukt og grønnsaker, noe de deler med resten av befolkningen. Helsefordeler ved inntak av frukt og grønt er relativt godt dokumentert, men 78 prosent av befolkningen får likevel ikke i seg Helsedirektoratets anbefaling om 5 om dagen.

Annonse

I tillegg viser undersøkelsen at barn mellom 14-18 år spiser mindre frukt og grønt daglig enn gjennomsnittet i befolkningen. Det er en svært uheldig utvikling. Skolefrukt er derfor et viktig tiltak i skolen og et godt verktøy som kan bidra til å oppfylle myndighetenes kostråd om fem om dagen.

Ifølge Nasjonal faglig retningslinje om mat og måltider i skolen er det anbefalt at alle barne- og ungdomsskoler bør tilby ordninger som gir elevene mulighet til å få frukt, bær eller en grønnsak på skolen hver dag. Skolefruktordningen kan bidra til å oppfylle anbefalingen. Den er ett av mange tiltak beskrevet i regjeringens nasjonale handlingsplan for bedre kosthold (2017 – 2021/2023) som har som hovedfokus å øke frukt og grønt inntaket.

Til forskning.no forteller stipendiat Ingrid Marie Hovdenak at skolefrukt hadde en innvirkning på gode vaner for noen av jentene på lang sikt. «Jenter med lav sosioøkonomisk status som fikk ett år gratis skolefrukt i et pilotprosjekt, hadde økt inntak av frukt selv fjorten år etter», forteller hun og utdyper at de ikke fant noen langtidseffekt blant gutter med lav sosioøkonomisk status.

Det er viktig med tiltak i skolen som bidrar til varige gode vaner og skolefruktordningen, spesielt dersom den innrettes slik at alle elever får tilgang på gratis frukt og grønt flere ganger i uken, kan bidra til å gi elevene gode kostholdsvaner inn i voksenlivet.

For å gi elever gratis skolefrukt kan kommuner benytte den etablerte ordningen Skolefrukt hvor staten subsidierer hver frukt/grønnsak med kr. 1,50. En annen mulighet er å gi elever skolefrukt via SFO dersom skolen ikke har en subsidiert ordning av betydning fra før.

Vi vet at god tilgjengelighet bidrar til et høyere inntak av frukt og grønt. Skolefrukt kan tilbys daglig på alle landets grunnskoler. Og vi vet at et høyt inntak av frukt og grønnsaker er assosiert med lavere risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer, noen typer kreft og diabetes type 2.

Vi mener det er riktig og se på hele bildet når det gjelder effekt av skolefrukt og ikke bare isolert effekt på forekomst av fedme og overvekt blant barn og unge. Gode kostholdsvaner skapes over tid og må læres fra vi er små. På skolen må barna lære å ta sunne valg og få kunnskap om helsefordelene. Skolefrukt er et godt tiltak i riktig retning.