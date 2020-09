Elevene som går på skolen i dag er vokst opp uten en opphetet debatt om EU, og det er ikke like vanlig å diskutere forholdet til EU rundt middagsbordet. Derfor er unge helt avhengig av og lære av EU når det kommer til deres påvirkning av politikken vår.

Det er bemerkelsesverdig at ikke Læreplanverket for Kunnskapsløftet ikke nevner begrepet EU, EFTA og EØS i sine kompetansemål på ungdomsskolen. Det står i læreplanen at man skal få innsikt i det politiske systemet i Norge og internasjonale samfunnet. Det er likevel opp til den enkelte lærer å bestemme hvorvidt Norges forhold til EU skal med eller ikke.

Det er for dårlig at "Generasjon EØS", ikke har EØS på timeplanen. Vi må styrke EU på planen, ikke fjerne det.

Norske skoler lærer for lite om EU, dette er noe som må komme inn på dagsorden igjen. EUs politikk er i stadig forandring på politikkområder som har en direkte konsekvens for Norge, skal man ha innsikt i det politiske systemet er det naturlig at EU er med på agendaen. Siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994, er over 12 500 rettsakter tatt inn i regelverket vårt. Elevene fortjener å vite hvordan denne prosessen foregår, og hvordan disse påvirker dem.

De aller fleste unge i dag er opptatt av klima og miljø. Derfor fortjener elevene å vite at Norge, gjennom EØS-avtalen slipper unna viktige klimakutt. EU gir Norge økt handlingsrom til å slippe ut mer CO2 enn vi ellers ville gjort.

For eksempel tillater EU at vi flytter 3 millioner kvoter fra kvotepliktig til ikke kvotepliktig sektor helt frem mot 2025. Dette er i en periode der alle kutt er viktig, skal vi holde oss innenfor rammene av Paris-avtalen. Hvordan skal de unge få uttrykke sine politiske meninger, når de ikke har tilstrekkelig kunnskap om emnet?

Det blir alt for lite diskutert i offentligheten, og jeg tror at årsaken kan være at det er begrenset kunnskap om emnet. Samfunnsfagstimene er en ypperlig arena for elevene å lære om EU.

Derfor må vi styrke, ikke stryke EU fra læreplanen.

Vi kan ikke fortsette og lære unge håpefulle om norsk politikk, uten å snakke om EU.