Ein les stadig i avisene at det skal vernast meir skog. Eindel skogeigarar går meir eller mindre frivillig med på dette. Kva for forvaltaransvar har slike folk?

Den erstatninga dei får kan nok varme litt med ein gong. På lengre sikt er dette til å ødelegge eigedomen. Pengar har ei eigen evne til å forsvinne. Ved arveskifte skal pengar over garden deilas likt. Ein tungdriven og avsidasligganes skog som hører til garden blir verdsatt lite i ein odels- og åsetastakst. Å sitte igjen med mange hus og dyre maskinar på ein amputera eigedom er omtrent som ein hærførar utan soldatar.

Skogvern er heilt unødvendig da det er store areal som vernar seg sjølv på grunn av lange vegar og vanskeleg terreng. I Mellom-Europa er store areal granskog freda. Dette er oppformeringsanstalt for granbarkbilla. Det er derfor dei har store problem med granskog som dør. I tillegg kjem plukkhogst som gjer vondt verre, da vind og sol får meir tak.

Naturverarane er redde for at diverse biller og soppar skal forsvinne på grunn av lite død ved. Det har aldri vore meir vindfell og død ved i dei norske skogane enn nå. På grunn av kolbrenning, sagbruk og treforedlingsindustri blei skogane skamhogd på 1800- talet. På grunn av stulsdrift og matlaging heile året var skogane renska for vindfall og død ved. Korleis overlevde billen og soppen dette?

Spørsmålet om plukkhogst kontra bestandsskogbruk visar landsskogtakseringa at kubikkmasse og tilvekst har mangedobla seg på 100 år med moderne skogskjøtsel. Plukkhogst virkar i dei fleste tilfelle som ein husdyrbrukar som passar på at bare dei dyra som mjølkar minst og veks kleinast får formere seg. På skrin mark og i høgareliggande område kan plukkhogst i visse tilfelle vera å foretrekke.

Mange som blandar seg inn i skogdebatten har lite eller ingen kunnskap om skogbruk. I 1948 da Det norske skogselskap var 50 år, blei det utgjeve to jubileumsbøker. Her er det godt dokumentert korleis moderne skogskjøtsel forvandla utglisne og skamhogd skog til fine plantefelt og produktiv skog. Godt lesestoff.