Flertallet styrer utviklingen i et demokrati. Flertallet og velgerne i dag har en viss forståelse og tilknytning til jordbruk og skogbruk. De fleste som er 70 og eldre er veldig gått kjent med hvor viktig jordbruk og skogbruk er. Veldig mange av den generasjonen har også jobbet i landbruket.

De vet hvor mye arbeid og glede det er i å jobbe i skogbruket . Fra granplanter som blir til granstokker som igjen gir materialer. Og igjen til hus som gir varme og trygghet.

Den oppvoksende generasjon vil etterhvert bli til velgere som skal være med og styre utviklingen. Skogbruket har måtte effektivisere som ingen annen næring. Det gjør at færre jobber eller har tilknytning til skogbruket. De har kanskje bare vært på byggevare-butikken og hentet materialer.

Det er veldig i vinden blant unge å bruke skogen til et aktivt friluftsliv. Det er veldig bra og gir fremtidige generasjoner bedre helse. Skogsveier og traktorveier blir nå mer brukt til friluftsliv enn til skogbruk. Her må skognæringen informere om at et aktivt skogbruk gjør friluftsliv og utmark mer tilgjengelig for alle.

Flertallet som ønsker å verne mest mulig vokser. Dette gjør fremtiden til vår næring langt fra sikker.

Vi sørger for at ny skog kommer opp når vi hogger hogstmoden skog. Og skogbruket er en fornybar næring. Det er positivt, og tre er foreløpig noe av det mest miljøvennlige en kan bruke i byggebransjen.

Det er tradisjon i Norge å bygge hus med tre. En får håpe på at den oppvoksende generasjon ser verdien av alt vi kan bruke tømmerstokken til. Når vi får kalde vintre er det mange som fyrer med ved. Det er også en egen kos og god varme en får av vedovner i en mørk vinterstid. Vedhogst er noe mange kan drive med. Og kanskje få litt forståelse av skognæringen på den måten.

Skogeierne må fortsette den gode trenden med å tilby skogarealer til frivillig vern. Her er det viktig å nå målet om 10 prosent vern innen rimelig tid. Det må også informeres bedre ut til allmennheten at det tas miljøhensyn i skogbruket nå. Også at arealer som ikke er drivverdige lønnsomme vil få stå urørt, i tillegg til vernet skog. Til sammen kan dette bli 15-20 prosent av skogarealet som får stå urørt.

Hvis klima blir mildere, vil mer av fjellområdene bli til skoger på lang sikt. Ulvepolitikken gjør også at det kan bli færre beitedyr i utmarka mange steder og gjengroingen vil øke.

I min kommune har Froland skogeierlag hatt et tilbud til elever i grunnskolen med opplæring og innføring i skogbruk. Dette kan være en måte og få den oppvoksende generasjon til å sette seg mer inn i hva aktivt skogbruk går ut på.