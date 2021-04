Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Pensjonert skogsjef Thor-Herman Thorsen argumenterer i Nationen 21.4. for økt hogst, særlig i den gamle skogen, som et virkemiddel i klimakampen. Det er enten fordekt næringsagitasjon eller demonstrasjon av manglende kunnskap.

Det er tre tiltak som i særklasse vil kunne gi effekt på skogens klimabidrag: Vern av de gamle skogene, forlenget omløpstid for planteskogen og overgang til plukkhogst/utvalgshogst og et kontinuerlig skogdekke på store deler av skogarealet

I tillegg vil de bidra på den andre globale miljøutfordringen: Sikring av klodens biologiske mangfold, som ifølge FNs naturpanel er en like stor utfordring for menneskehetens framtid som klimaendringene.

Vern av de siste gammelskogene et meget effektivt klimatiltak. Selv om det etter hvert oppstår en balanse mellom tilvekst og avgang av trær, fortsetter en betydelig akkumulering av karbon i jordsmonnet. Hogger vi gammelskogen tar det mange tiår før vi vinner inn det som er sluppet ut i atmosfæren. Forskningen er klar: Uansett hva vi bruker tømmeret fra økt hogst til tar det fra 140 til 390 år før økt hogst blir et klimatiltak.

Å unngå 1,5 graders oppvarming må skje nå – ikke flerfoldige tiår. Vern er for skogeieren betydelig mer lukrativt enn hogst på de samme arealene.

Helt ny forskning underbygger det som lenge har vært et fortiet argument fra skognæringen, nemlig at ved å la planteskogen få bli noen tiår eldre bindes betydelige mengder karbon i skogøkosystemet.

En slik forlengelse av omløpstidene bør myndighetene støtte med rause tilskuddsordning. Man kan f.eks ta penger fra alle de miljøskadelige tilskuddsordningene for å finansiere forlenget omløpstid.

Plukkhogst eller utvalgshogst er en form for skogbruk som skaper et kontinuerlig skogdekke. For karbonlageret og -omsettingen er det et svært godt grep: Mykorrhizasopp som trærne er avhengige av, overlever hogstinngrepet og holder skadelig råtesopp i sjakk.

Vi produserer mer seintvokst, varig kvalitetsvirke, til glede for skogeier, industri og byggherrer. Noen vil si at det ikke lønner seg eller at det produseres mye mindre tømmer ved slik hogst. En rekke forskningsarbeider sier det motsatte.

Selvsagt koster det mye mer å plukkhogge enn å meie ned alt, men vi får mer sagtømmer og større stokker som gir god pris på tømmeret, vi slipper i stor grad å hogge små tær som belaster lønnsomheten. Og ikke minst vi får for det aller meste gratis naturlig foryngelse.

I et plukkhogstskogbruk vil det som regel alltid komme opp nye trær som kan erstatt de vi tar ut. De nye trærne vokser opp i skyggen av store i ungdommen – akkurat som i naturskogen. Når de store fjernes øker tilveksten, og vi får raskt nye, salgbare dimensjoner på det samme arealet.

Utfordringen for å få snudd skogbruket er ikke den enkelte skogeier, men systemet med skogeierforeningene som driftsselskap, med egeninteresse i å få hogd mest mulig (de tar seg betalt per kubikkmeter), mens skogeieren som overtales til å hogge avspises med detil enhver tid varierende prisene pr kubikkemeter for ulike sortimenter. Driftsselskapenes bunnlinjer bugner, mens lønnsomheten for skogeieren i realiteten er redusert til 1/3 av nivået på slutten av 1950-tallet.

Jeg ser gjerne at vi får en grunnleggende debatt om hvordan norsk skogbruk skal drives for at vi også skal kunne drive skogbruk i framtiden. Skal vi det, er svaret noe annet enn økt hogst, snauhogst og planting av granåkre.