Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Interessen for å ta i bruk skog til energikilde har vært laber. Skogen er en stor og klimavennlig ressurs som kan utnyttes mye bedre. Ved riktig bruk av skogen har vi en ressurs som burde få mye større oppmerksomhet i klimadebatten.

Potensialet for å øke tilveksten og dermed trevirke er stort. I dag har vi en tilvekst på 25 millioner m3 årlig mens årlig avvirkning er på 11,5 mill. m3. Store volum med trevirke står altså og råtner.

Les også: Fra prat til handling i skogen

Store arealer i dag har lite eller ingen tilvekst da vi har mye eldre skog som ikke vokser. En må gradvis øke hogsten av gammel skog og plante ny skog på de samme arealene. På sikt er potensialet at en om noen ti år kan få tilvekst opp mot 40 millioner m3. Skogreising på nye arealer kan i tillegg gi oss større arealer med skog.

Temperaturøkningen innebærer at skogen vokser raskere, CO2-innholdet i atmosfæren øker, nedbøren er økende og foredlet plantemateriale er alle faktorer som gjør at tilveksten øker, volumet i skogen øker og alder ved hogst går ned. Dette må bør vi absolutt utnytte. Økt skogproduksjon vil også være bra for klima.

Les også: Interessen for plukkhogst øker

Aktivt skogbruk vil gi oss stadig mer trevirke som gir oss mer trelast slik at vi kan begrense bruk av sement og stål. Biokull kan erstatte fossilt importert kull. Tømmer kan benyttes i varmekraftverk i tettbebygde områder og ikke minst til vedproduksjon. Av trevirke kan vi produsere både bensin og diesel som kan erstatte en del fossilt drivstoff.

Annonse

Skogforvalter Barth, bestefar til miljø – og energiminister Barth Eide, skrev en artikkel i 1916 om norske skoger på vei til undergangen. Han ble senere professor og gikk inn for bledningshogst (plukkhogst).

Seinere forskningen viste at det derimot var langt mer produktivt å gå over til bestandsskogbruk med snauhogst og planting. Dette har ført til at vi i dag har langt større volum av trevirke og større tilvekst enn noen gang.

Enkelte mener at plukkhogst må få en renessanse noe som ikke er noe godt klimatiltak da det fører til cirka 30 prosent mindre produksjon av trevirke og dyrere drift. Vern av skog er heller ikke noe godt klimatiltak.

I dag med høye strømpriser og jakt på nye energikilder, har bruk av trevirke til energi kommet helt i bakgrunnen. Elektrisitet bør være forbeholdt industri og maskiner, mens en til varmeproduksjon bør øke bruk av trevirke. Elektrisitet til oppvarming bør reduseres så lenge vi kan erstatte noe av dette med bruk av trevirke.

Som omtalt tidligere har vi store muligheter for produksjon av trevirke, men for å lykkes må myndighetene inn med en del tiltak som tilskudd til planting, stell av plantefelt og skogsveibygging. Skog er en stor nasjonal ressurs og den offentlige veiledningstjenesten må forsterkes. Skogeierorganisasjonene kan også gjøre en stor jobb i denne forbindelse.

Det er beregnet at elektrisitets forbruket øker så sterkt og tilgangen på nye kilder er så begrenset, at vi om cirka 5 år vil vi ha mangel på elektrisk kraft. Skogen som energikilde kan i dag bidra mye raskere enn andre energikilder. Skogbruk er en bærekraftig ressurs som vi kan høste av i all framtid.