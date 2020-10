Skogen er det rimeligste og mest effektive klimatiltaket

Nationen har 8. og 9. oktober to oppfølginger av statsbudsjettet, hvorav den siste under overskriften "Skammelig dårlig skogpolitikk". Jeg tror alle som er opptatt av skogbruk og klima kan skrive under på overskriften. Særlig sett i lys av den enorme bevilgningen til fangst av CO2 på Breivik og Klemetsrud.

Det kom i vår flere oppslag fra den tekniske høgskolen i Zürich i Sveits som pekte på treplanting og skog som de eneste tiltakene som kunne forhindre en karbonøkning i atmosfæren uten over 1,5 grader. Alle med kunnskap om skog og klima anser fotosyntesen og skogen som det rimeligste og mest effektive tiltaket.

Og så avspises skogbruket med en budsjettøkning på 4,5 millioner kroner. Det er et beløp som verken er egnet til å skape økt næringsaktivitet i skogbruket eller som klimatiltak. Som klimatiltak kan det karakteriseres som en ren vits.

Faktisk kan man ikke forvente noe bedre fra et skogbruskfiendlig parti som Venstre, akkompagnert av de like skogbruskfiendelige partiene MDG og SV (jeg har gjennomgått programmene for forrige og inneværende stortingspeioded). Det er svært skuffende at KrF, som etter min mening har levert de beste klima- og skogprogrammene for de siste periodene. kommer så svakt ut i budsjettsammenheng.

Enda verre blir det nå bevilgningen sees i sammenheng med at regjeringen samlet bevilger cirka 1 milliard kroner til tiltak mot økt aktivitet i skogbruket og som klimatiltak i form av støtte til miljøorganisasjonene WWF, Naturvernforbundet og Sabima, slik at disse kan ansette flere som kan engasjerer seg mot aktivt skogbruk og fredning. 1 milliard kroner til skogbruket ville ha gitt vesentlig aktivitetsøkning som næring og som klimatiltak.

Spørsmålet er om man kunne forvente mer av Landbruks- og matdepartementet som det reelt viktigste klima- og miljødpartemenet, hvor skogen medvirker til å minke utslippene med cirka 50 prosent. Da unngår vi ikke en problemstilling omkring LMD som primært "jordbruksdepartement". Det er jo merkelig med satsingen på kostbare klimatiltak rettet mot jordbruket når det samlede landbruket i Norge er klimanøytralt takket være karbonbindingen i skog. Manglende innsats i skogen gjør at vi må regne med at karbonbindingen i skog svekkes vesentlig de kommende årene.

Heller ikke Nationen som den ledende skog- og klimaavisen, blant annet takket være Hans Bårdsgård, kan unngå noen faglig spark. Den er også først og fremst preget av jordbruk, mens klimatiltak knytta til skog vil være langt mer effektive for å minske landbrukets samlede klimabelastning. Får vi ikke gårdbrukerne mer fokusert på skog kommer vi til kort med klimaarbeidet i Norge.