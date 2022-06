Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Sabima og WWF har, sammen med 14 andre organisasjoner, nylig vært med i revisjonen av standarden og har fått gjennomslag for skjerpede krav. Sabima og WWF skriver i sitt innlegg i Nationen 6. juni at dette er et skritt i riktig retning, men at dette ikke er nok. Organisasjonene vil ha mer.

Skogbrukerne har felles mål med miljøorganisasjonene om å ivareta det biologiske mangfoldet i skogen. Men et bærekraftig skogbruk kjennetegnes også av at skogen kan høstes og bidra til det grønne skiftet.

Miljøorganisasjonene har sin fulle rett i å løfte miljø som sin fanesak. Vi trenger pådrivere som står på barrikadene og drar nærings- og samfunnsliv i en miljøvennlig retning. Likevel er det slik at også miljøvernere trenger et sted å bo og en jobb å gå til. Et bærekraftig skogbruk må evne å levere både på klima, miljø og verdiskaping. Det holder ikke å satse på en av delene.

Klimaendringene er en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet både i skogen og i øvrige økosystemene. Samtidig er skogen en viktig del av klimaløsningen. Ifølge den siste rapporten fra FNs klimapanel kan sektoren bidra med 20-30 prosent av de globale utslippsreduksjonene og det ekstra opptaket som er nødvendig for å nå to-graders målet.

I tillegg kommer effekten av økt bruk av tre og treprodukter i andre sektorer. For eksempel vil det å bygge i tre redusere klimautslippene kraftig sammenlignet med bruk av stål og betong. Skogbruk og andre klimatiltak er derfor viktige for det artsmangfoldet.

Skogbruket har levert betydelige resultater på biologisk mangfold de siste hundre årene. Særlig har utviklingen vært god siden miljøsertifiseringen gjennom PEFC startet på slutten av 90-tallet. Det har blitt mer lauvskog, mer død ved, mer gammelskog og flere gamle trær.

Dette er levesteder for mange av de sjeldne artene i skogen. Det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre. En revidert skogstandard vil bidra ytterligere. Vi må satse på et miljøvennlig skogbruk, men skogen må også brukes for å bringe samfunnet i en grønn og bærekraftig retning. Hogst av trær gir oss de miljø- og klimavennlige produktene som vi ønsker å bruke mer av i framtida.