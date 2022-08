Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Norge opplever en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Mange, deriblant tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, påpeker at strømprisene kan forbli høye i mange år fremover.

NHO-direktør Ole Erik Almlid ber om økt utbygging av vind og vannkraft på land for å få bukt med prisene. Vi vil fremheve at også solenergi kan ha en viktig rolle i den norske energimiksen fremover.

I tillegg til alle installasjoner av solenergi på tak som nå gjøres i rekordfart, bør vi i Norge bygge bakkemonterte solparker. Sverige har i dag installert nesten ti ganger mer solenergi enn Norge, og bygger bakkemonterte solparker i høyt tempo.

Å bygge ut et solkraftverk går såpass fort at et prosjekt godkjent av myndighetene i dag kan produsere strøm allerede i april neste år, når vannmagasinfyllingen er på sitt laveste.

Per i dag har kun to bakkemonterte solkraftverk fått konsesjon fra NVE. Det første bygges i Stor-Elvdal kommune av Solgrid, det andre og litt mindre anlegget bygges i Sarpsborg av El av Sol Norge.

Solenergi passer perfekt i energimiksen i Norge. Tørre år med lite regn til vannkraften er nesten alltid solrike. Likeledes er det ofte mye sol når det blåser lite og vindturbiner står stille.

I Norge er det viktig å ikke bygge ned matjord. Vi har likevel mange egnede arealer for solkraft. Vi mener bakkemonterte solkraftverk i Norge primært burde bygges i følgende landskapstyper:

1. Hogstfelt og skogområder der skogen snart skal felles

2. Beitemark i kombinasjon med sau

3, Tidligere industrielt land

4. Ubenyttede jordbruksområder

Utover dette er kriteriene for egnethet til en solpark nærhet til vei og strømnett, og at terrenget ikke heller nordover, eller er for bratt.

Grunneierne kan leie ut areal, bidra i det grønne skiftet, bidra til lavere strømpris i Norge og øke inntekten fra arealet.

Dersom vi ønsker lavere strømpris i Norge, så er bygging av bakkemonterte solkraftverk en mulighet vi absolutt bør benytte oss av.

Som leder Solenergiklyngen i Norge, Trine Kopstad Berentsen sa: “Vi kan spare vannkraften til tider på døgnet og tider på året da solkraft ikke produserer - dersom vi hadde bygd ut solkraft så det monner, da”.