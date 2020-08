Skogbruket tar mer hensyn enn kommunens egne politikere

Forvaltning av skogressursene har lenge vært gjenstand for diskusjoner. Skogeierne har stadig måtte tilpasse og kurse seg i nye forskrifter og reguleringer i måten vi avvirker og steller skogarealene våre.

Mye er bra og det er viktig med ett bærekraftig skogbruk. Men presset er stort fra verneinteressene, og det er mer behagelig for myndighetene å verne områder langt fra kommunenes sentrum og utbyggingsområder.

Det er nå økende press fra verneinteressene på å få til enda mer føringer og reguleringer i skogbruket. De er bekymret for det biologiske mangfoldet. Det kan være flere ting som spiller inn for det biologiske mangfoldet. Det kan være mange forhold som vi ikke rår over. Temperaturstigning og annen luftforurensing kan være andre årsaker. Vi har lenge trodd at elgen hadde lavere slaktevekt på Sørlandet på grunn av dårligere mattilgang. Men det viser seg heller at høyere temperatur med milde vintre kan være en årsak.

Vi har forpliktet oss til å verne 10 prosent av den drivverdige skogen vår på sikt. Sammen med den ikke drivverdige skogen som ikke vil bli avvirket, blir det mye mer enn 10 prosent som vil få stå urørt for alltid.

Jeg er veldig glad for at flere skogbrukere står frem og roper varsko. Får vi for mange reguleringer å forholde oss til, mister en fort motet til å drive skogen sin på en bærekraftig måte. Staten er vel ikke interessert i å drive all skog i Norge selv?

Nesten alt av utbyggingsplaner og næringsarealer blir tatt imot med åpne armer i Kommune-Norge.

Ett typisk bolig- eller næringsareal i en kommune blir snauhogd og flatsprengt. Etter krigen, i 1950-80 årene, ble det bygget mange boliger. I disse boligfeltene ble det spart endel skog og natur mellom tomtene. Dette bidro til mer naturvennlig utbygging enn vi ser i dag. Nå er det mer godtatt av kommunene at alt av bolig- og næringsarealer blir snauhogd og flatsprengt.

I mitt fylke Agder planlegges det å bygge en stor batterifabrikk. Den vil trenge en tomt på 500-700 dekar. Kommunene i Agder kjemper nå om å tilby den beste tomta i sin kommune. Ikke så rart kanskje, her snakker vi verdiskaping og mange arbeidsplasser. Dette er så viktig at det aldri vil bli stilt spørsmål om naturen som vil forsvinne med denne tomta.

Dette viser at skogbruket tar mye mer hensyn til natur og dyreliv enn det kommunenes egne politikere vil gjøre nærme kommunenes sentrumsområder.

Vi må stå sammen som skogbrukere, og Per Skorge i Skogeierforbundet må være enda mer tydelige på at det ikke tåles mange flere restriksjoner i skogbruket.