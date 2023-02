Skogbruket sikrer ikke miljøverdiene

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Om noen bedriver tallmagi må det være næringen, med sine gjentatte påstander om at miljøtilstanden i skogen stadig forbedres. I de etter hvert mange årene jeg har brukt litt av fritiden til å gå i sporene etter hogstmaskinene er det vanskelig å se at det har skjedd noen forbedring i næringens miljøarbeid. Det peker snarere feil vei, noe jeg skal konkretisere på et område der det foreligger grundig dokumentasjon.

I en artikkel publisert 1. februar spør NRK hvorfor skogbrukets mange brudd på egne miljøregler ikke får konsekvenser. Det er et betimelig spørsmål. Miljøstandarden har krav om at man skal ta hensyn til rovfuglers hekkeplasser og til tiurleiker.

NRK skriver at de ved henvendelse til selskapene Viken Skog, AT Skog, Allskog og Glommen Mjøsen Skog har fått opplyst at det i perioden 2015-2022 har vært 25 tilfeller hvor det hogd i eller ved rovfuglreir og i tiurleiker i strid med standarden. Det er et tall som ikke forteller sannheten.

I perioden 2020-22 har jeg selv rapportert inn mer enn 20 slike tilfeller bare i deler av Buskerud. Det er saker hvor selskapene selv har erkjent rutinesvikt og dermed avvik. I tillegg kommer 13 tilfeller hvor det er uenighet om det er avvik. Med få unntak er disse sakene også sendt til sertifiseringsselskapene.

I henhold til PEFC Norges definisjon er dette vesentlige eller alvorlige avvik. I de aller fleste av sakene er det Viken Skog som er miljøansvarlig. Et selskap som er miljøsertifisert av svenske Intertek Certification AB. Også i perioden før 2020 er det dokumentert et stort antall slike saker hos samme selskap. Nye saker dukker opp hele tiden og lite tyder på at Viken Skog har forbedret miljøarbeidet på disse områdene.

Likevel er det ingen ting som tyder på at dette har fått konsekvenser for selskapet. Skal man ha et regelverk, må alvorlige overtredelser få konsekvenser. Det gjør det ikke i dag.

En annen svakhet ved miljøsertifiseringen er mangelen på transparens. Politikerne har overlatt arbeidet med miljøhensyn i skogbruket til næringen. Det burde tilsi stor grad av åpenhet om alle sider ved næringens og revisjonsselskapenes behandling av miljøsaker. I dag avvises innsyn begrunnet i forretningshemmeligheter. Slik mangel på åpenhet er uholdbar.

Werp hevder også at Norge har verdens beste skoglov. Som NRK grundig har dokumentert får ikke brudd på lovens miljøbestemmelser noen konsekvens. Årsaken er at loven gjennom koblingen til PEFC standarden ikke er juridisk holdbar og at lovbrudd derfor ikke lar seg straffeforfølge. Det er god grunn til å tro at landbruksmyndighetene hele tiden har vært kjent med denne svakheten i skogloven.

NRK har gjennom sitt arbeid avdekket store svakheter i forvaltningen av miljøverdiene i skogen. Det er god, kritisk journalistikk som vi behøver mer av.