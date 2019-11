Skogbruket i Norge – den største trusselen mot biologisk mangfold

Gunnar A. Gundersen og Johannes Bergum fra Glommen Mjøsen Skog skriver i et innlegg i Nationen 4. november at «Glommen Mjøsen Skog ønsker å gå inn i fornybarsamfunnet med kunnskap som våpen og fanen høyt hevet mht. å bevare artsmangfoldet.»

I og med at jeg skriver inngående om temaet i min nye bok "I skogens dype, stille ro", tenkte jeg at jeg i all beskjedenhet ville bidra med litt kunnskap næringen kan ta med seg videre i kampen for å bevare artsmangfoldet.

I dag er bortimot 75 prosent av den produktive skogen flatehogd og i store trekk uegnet som levested for flertallet av de truete skoglevende artene på Rødlista. Hele 87 prosent av disse 1122 artene regnes nemlig for å være negativt påvirket av skogbruk. Kravpunktene i næringens egen miljøstandard kunne i teorien vært viktige for mer vanlige arter, som også påvirkes negativt av industriskogbruket, men omfanget av avvik er massivt.

Skogbruksmyndighetens kontroller i periodene 2000–04 og 2012–16 viste for eksempel at bare omtrent halvparten av relevante hogster oppfylte kravene til kantsoner mot vann, elver, bekker og myrer.

Det er riktig at 20 arter ble ansett for å være mindre truet ved forrige revidering av rødlista. Det er ikke det samme som at bestandene er i økning, men snarere at Artsdatabanken anser at nedgangen har bremset opp, slik som hos spettene. Det er likevel verdt å merke seg at industriskogbruket mer eller mindre har utryddet hvitryggspetten fra Østlandet.

Omtrent 25 prosent av skogen har altså aldri vært flatehogd. Det er her det har skjedd en relevant miljøforbedring med mer gammelskog, flere større trær og mer død ved, men den har skjedd på tross av, og ikke på grunn av industriskogbruket.

Utfordringen er at andelen skog som aldri har vært flatehogd minker for hvert år som går og kan være vekk om så lite som fire tiår hvis vi ser bort fra de ytterst få prosentene som er vernet. Det er i denne skogen vi finner arealer det er helt avgjørende å sette til side større deler av om vi skal ha mulighet til å ta vare på ikke bare enkeltarter, men hele skogøkosystemer.

Likevel hogges det fortsatt i våre eldste skoger. Av nærmere 3500 km2 skog som ble kategorisert som gammelskog allerede tilbake i 1996, var bortimot tusen km2 forsvunnet på bare femten år, en nedgang på nærmere tretti prosent. Mesteparten skyldes hogst.

Vi har en rekke nasjonalt til internasjonalt verneverdige skoger som per i dag ikke ligger an til å bli vernet. Noen av disse hogges det i – på tross av at bare 1,3 prosent av den produktive skogen er naturskog med en dynamikk som kan minne om urskog. Vi verner uforholdsmessig mye artsfattig, glissen skog på lav bonitet og for lite av den artsrike, produktive skogen.

Dagens praksis med å kartlegge og sette til side livsmiljøer som små nøkkelbiotoper kunne i teorien vært et viktig tilskudd til å ta vare på det biologiske mangfoldet.

Dessverre er praksisen i Norge tuftet på en metodikk og et system som svikter fundamentalt i å identifisere selv internasjonalt viktige områder for biologisk mangfold. Forskning indikerer at størrelsen på de norske nøkkelbiotopene på bare litt over en hektar jevnt over er for liten til å kunne ivareta artene over tid.

Alt dette må man formode at Nibio har kunnskap om, men det videreformidles i varierende grad til myndighetene og dere i næringen.

Kanskje det er på tide å supplere kunnskapen fra andre aktører? Det er nok av uavhengige institusjoner som kan hjelpe dere. Lykke til i kampen for å ta vare på det biologiske mangfoldet. Jeg heier på dere.