Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I et moll-stemt svarinnlegg til meg 21. februar holder Thor Erik Jelstad debatten om virkelighetsbeskrivelsen av norsk skogbruk gående. Det vesentlige og nye er at Jelstad definerer dette som en interessekamp om skogen. Skogeierne har jo feil holdninger, ikke sant!

Les også: Skognæringen må endre sine holdninger

Annonse

Det er flere enn meg som har en genuin interesse og nysgjerrighet for det rike samspillet mellom næring, natur og samfunn. Skogbrukets enorme utvikling de siste tiårene er bygget på dialog, kunnskapsinnhenting og kunnskapsoppbygging. Jeg møter ingen som hevder at de sitter på fasiten. Det er respekt for at vi ikke vet alt, kombinert med en ansvarsfull forvaltning basert på det vi vet.

Å definere naturens dynamikk kun ut fra statiske konklusjoner, blir som å definere horisonten ut fra lengden på egen nesetipp.

Skogen taper når krefter og energi sløses på fastlåste standpunkter, politisk posisjonering og tautrekking. Og ikke brukes på å løse den største trusselen mot mangfoldet i skognaturen, nemlig klimaendringer.