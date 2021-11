Skogavtalen er viktig for norske bønder

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Avskoging av regnskogområder fortsetter å øke i urovekkende tempo. Under COP26, bedre kjent som klimatoppmøtet i Glasgow, har over 100 land blitt enige om en felles avtale for å stanse avskogingen innen 2030.

En av signaturene tilhører Brasils omstridte President, Jair Bolsonaro. Den signaturen er helt avgjørende. Norge har vært en viktig bidragsyter til å få avtalen på plass, og for oss som jobber mye med Brasil vekker avtalen håp.

Soyaproduksjon er blant årsakene til avskogingen i Sør-Amerika. Vi i Denofa importerer mye av soyaen vår fra Brasil og følger utviklingen tett. All soya som kjøpes til norsk landbruk er 100 prosent sporbar og avskogingsfri soya. Norge er i den store sammenhengen en svært liten forbruker av soya, men på sporbar og avskogingsfri soya er vi en av de største aktørene.

Den nye skogavtalen styrker soyabøndenes insitament for å drive sporbart og avskogingsfritt. Nøkkelen her er selvsagt økonomi. Skal vi lykkes i kampen mot avskoging må det bli mer lønnsomt å dyrke bærekraftig soya.

Det må gjøres på to måter. Vi som kunder må stille tøffe krav til produktene vi kjøper og landene med produksjon må motiveres til å la skogen stå. Avtalen som ble presentert 2. november er den største i sitt slag, 105 milliarder norske kroner, og skal brukes for å beskytte og restaurere regnskogen i perioden 2021 til 2025.

Denofa, sammen med resten av norsk landbruk, fortsetter å bruke sin markedsmakt til å skyve utviklingen i riktig retning. Den norske soyaavtalen er unik i verdenssammenheng, ved at samtlige aktører innen norsk landbruk stiller absolutte krav til soyaen som importeres.

Dermed er det ikke mulig å omsette risiko-soya. Alle betaler ekstrakostnaden full sporbarhet innebærer. Den norske avtalen har inspirert Soyadialogen i Sverige og EU jobber også med nye felles retningslinjer for import. Markedspresset øker, og det er bra. Det er også verdt å merke seg at Kina, som kjøper to tredjedeler av all soya som eksporteres fra Brasil, også er blant landene som forplikter seg i den nye avtalen.

De nye regnskogsmilliardene fra COP26 vil være et viktig insentiv for bønder til å la skogen stå og for bedre sporing av all soya – som er selve utgangspunktet for å kunne stoppe avskoging. I Denofa har vi vist at dette er mulig. Det er krevende og kostbart – men det eneste riktige.

André Guimarães, direktøren for Amazonas-forskningsinstituttet IPAM, sier rett ut at: "Den norske standarden og kravene som stilles til brasilianske soyaprodusenter er veldig viktig for regnskogen. Om norske innkjøp bortfaller, vil vi få et marked med lavere standarder, som igjen vil føre til mer avskoging."

Selskap som Borregaard og Denofa/Pronofa jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter på ulike proteinalternativer som kan supplere soya; alt fra skog og alger til insekter. Helt i tråd med den nye regjeringsplattformen som vil øke den norske selvforsyningsgraden.

Men det vil ta tid før vi kan redusere proteinimport. For norsk landbruk er soya svært viktig fordi det norske kornet har et relativt lavt proteininnhold. Tilsetting av soya er med på å heve proteininnholdet i kraftfôret noe som i praksis medfører at det blir «plass» til det norskproduserte kornet i fôret.

Alternativet til soya i kraftfôret vil faktisk kunne redusere norskandelen som er veldig høy i norsk kraftfor. I 2020 var andelen norske råvarer i norsk kraftfôr mer enn 80 prosent.

I Denofa ser vi hvordan en liten aktør som oss og et lite land som Norge kan spille en viktig rolle, selv i et stort internasjonalt råvaremarked. Vi ser lyspunkter bak dystre overskrifter. Når flere stiller spørsmål og krav, kan vi snu en trend som går feil vei. Begynn med å kjøpe norsk, om du skal kjøpe kjøtt. Og spør hvor fôret til dyrene kommer fra. Vi i Denofa er stolte over hva vi har fått til gjennom mange år ved å levere 100% avskogingsfri, sporbar og bærekraftig soya til det skandinaviske markedet.