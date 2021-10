Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

For fossile brensel må produsentlandet føre utslepp ved produksjonen, medan sluttbrukar vert belasta utsleppa ved sjølve brenninga. Dette er logisk, og ålmenn praksis overalt. Summen vert netto utslepp til atmosfæren.

I EU sitt kvotereglement er utslepp frå brenning av biomasse rekna til null. Det store kolkraftverket DRAX i England er no vorte nærast «grønt», ettersom dei no brukar i hovudsak tømmer som energikjelde. Danmark ligg på papiret godt an i CO2-kutt, av same årsak. Heller ikkje CO2-utslepp frå transporten, i stor grad frå Canada, vert rekna med.

Dersom vi då skal rekna opptak av CO2 i skog som minus, går ikkje rekneskapen opp. Null utslepp ved brenning ÷ opptak i skogen = minus CO2 i atmosfæren. Debet og kredit balanserer ikkje, som det bør gjera i eit krinslaup.

Ved å rekna opptaket i skog (eller i annan biomasse) til null vert det balanse i rekneskapen, men dette er ulogisk. Planter tek opp CO2 når dei veks, og brenning av biomasse gjev utslepp av CO2 – faktisk meir per produsert kWh enn med fossile brensel. Det riktige må difor vera å føra skogopptaket til minus, og brenninga til pluss. Men EU ser seg neppe tent med dette.

Kampen mot CO2-utsleppa (klimakampen) har mista det globale fokuset. No er det land for land som gjeld. Dess viktigare vert det at dei landa som har netto skogvekst får føra dette som negative utslepp, medan forbrukslanda må ta med utsleppa i sine rekneskap. For Noreg ville dette bety mykje, medan Danmark, UK og andre ikkje ville framstå fullt så «grøne».

Under store skogbrannar vert det ofte trekt fram kor mykje CO2 som vert frigjort, gjerne skalert mot personbilutslepp. Når den same skogen brenn i eit kraftverk slepp han ikkje ut CO2 i det heile. Forstå det den som kan.